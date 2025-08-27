Fiume Lamone, si puliscono gli argini. Tecnici in arrivo per verifiche di tenuta

Sono partiti lunedì i lavori di pulizia e sfalcio lungo gli argini del fiume Lamone nel tratto urbano di Faenza. L’intervento riguarda sia l’argine destro che quello sinistro e interesserà un’estensione complessiva di circa 12 chilometri, dalla zona dell’Orto Bertoni fino all’area del depuratore in zona Formellino.

Lo sfalcio ha preso avvio ieri mattina dalla zona dell’Orto Bertoni e nella giornata di ieri si sono trasferiti all’altezza del Ponte Rosso; i lavori proseguiranno nei prossimi giorni in direzione valle, fino a completare l’intero tratto cittadino nell’arco di una settimana, condizioni permettendo.

Parallelamente, grazie al supporto della Regione Emilia-Romagna, si procederà anche alla pulizia delle scarpate: un’azione più complessa che prevede l’impiego di mezzi specializzati per la rimozione della vegetazione più consistente e di alberature che possono ostacolare la regolare manutenzione dell’alveo.

"Si tratta di un intervento importante in collaborazione con l’Ufficio Ricostruzione del Comune e la Regione – sottolinea il vicesindaco Andrea Fabbri – che consente di restituire decoro agli argini cittadini, ma soprattutto di preparare il terreno all’unica vera priorità, un’attività di indagine geofisica sulla tenuta delle arginature, programmata nelle prossime settimane. La pulizia, infatti, è propedeutica a garantire ai tecnici le condizioni necessarie per effettuare con precisione i rilievi e le analisi strumentali".

I lavori di sfalcio e pulizia degli argini rappresentano dunque un primo passo verso una più ampia strategia di controllo, prevenzione e cura del fiume Lamone.