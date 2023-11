Fiume Ronco, solo lavori parziali. Intatta parte della vegetazione

Lungo la Ravegnana, a monte di Coccolia, il muretto in cemento al posto di quello in mattoni demolito dalla piena del Ronco del 16 maggio (di lì entrò l’acqua devastatrice che inondò la frazione e oltre), è ultimato e ora il cantiere avviato dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile è impegnato nella cura dei particolari, ovvero la copertura del cemento con mattoncini tali da dare continuità estetica al restante storico muro che si snoda davanti all’abitato per alcune centinaia di metri (già compare nelle immagini della ottocentesca tranvia Forlì-Ravenna dismessa negli anni Trenta). La nuova opera ha mantenuto l’altezza della precedente, vale a dire circa un metro. Il fatto è che, a ben guardare, il restante e secolare muro, in mattoni, appare ampiamente minato nella stabilità e tenuta per via delle sbrecciature e dei ripetuti distacchi di interi blocchi di mattoni. In sintesi, un’altra piena come quella di maggio e con grande probabilità il muro salta.

Al di là del muretto il fiume ora scorre ridotto, contenuto nella parte bassa dell’alveo; le sponde sono ricche di vegetazione, arbusti e canneti, gli alti pioppi svettano come sempre e forniscono al corso d’acqua il tipico aspetto di un bosco fluviale. Da qui verso monte infatti nessun intervento di ‘gestione della vegetazione’ era programmato dal competente assessorato regionale, diversamente, lo vediamo a breve, del tratto a valle, verso Ravenna. E se lungo l’argine sinistro in caso di piena eccezionale i problemi potrebbero venire dalla debolezza del muro, lungo l’argine destro il rischio appare ancor più evidente tenendo conto che la strada che da Coccolia sale a Borgo Sisa, se non in brevi tratti, non ha alcuna protezione. Ed è stato proprio anche lungo questa strada che a maggio il Ronco uscì e invase l’abitato. Ma nessun intervento appare messo in atto. Come era stato preannunciato, infatti, il programma di intervento per il Ronco redatto dalla Giunta regionale, oltre al rifacimento del muro (per 400mila euro) ha compreso la sola "gestione della vegetazione" nel tratto, di diversi km, a valle del ponte di via Budria, a Coccolia, appaltata a una ditta privata. I lavori, iniziati a metà settembre, hanno riguardato in modo totale l’argine sinistro, mentre sulla destra la rimozione degli alberi (tramite taglio, non sradicamento) ha interessato il tratto da via San Rocco fin verso Ghibullo. Sono evidenti, soprattutto in sinistra, le tracce dei mezzi operativi che hanno seriamente inciso il terreno fino renderlo friabile e quindi soggetto a immediata erosione alla prima lieve piena.

Peraltro a Coccolia, con gravi disagi per le numerose famiglie che abitano lungo via Argine destro fiume Ronco, nel tratto fra via Budria e via San Rocco è ancora chiusa la strada a causa dello sprofondamento (di circa un metro) del terrapieno (che fa parte dell’argine) a filo del bordo della strada. E non v’è cenno alcuno di lavori. Proseguendo il tragitto, anche da Ghibullo verso la città gli argini appaiono, a isola, liberi da alberi, mentre la piccola vegetazione, le cui radici servono a compattare la terra delle sponde, appare rigogliosa e formata anche dalla ricrescita di pioppi e betulle per ora a cespuglio. Una possibile situazione a rischio in caso di piena, a Ghibullo, potrebbe essere costituita (almeno fino a due giorni fa) da un ‘tappo’ sotto il ponte di via Gambellara costituito da legname e vegetazione secca lì bloccata dai giorni post alluvione, sei mesi fa.

Carlo Raggi