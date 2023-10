"Fiumi, ancora più fragili del pre alluvione"

Una riunione fiume, quella che si è svolta mercoledì sera nel teatro parrocchiale di San Lorenzo. L’ordine del giorno dedicato allo stato attuale dei lavori per ripristinare gli argini del Santerno dopo le rotte di maggio ha attirato in sala moltissime persone, non solo residenti, ma anche rappresentanti dei comitati cittadini ’17 maggio 2023’ di Sant’Agata e ’Proteggiamo Conselice’. Dai tecnici dell’ufficio di sicurezza territoriale e protezione civile di Ravenna, Marco Bacchini, e dalla direttrice degli interventi Caterina Mancusi, è emerso un messaggio chiaro. "Non stiamo rimettendo in sicurezza il territorio – ha sottolineato Bacchini – ma stiamo lavorando per ripristinare le condizioni ante alluvione". Condizioni sulle quali pesa la fragilità degli argini appena realizzati e non ancora consolidati e quindi ancor più soggetti alle conseguenze di eventuali piene, come avvenuto a maggio. Nessuna sicurezza quindi, a fronte della richiesta di tutela da parte di una platea preoccupata e ancora impaurita, che ha chiesto a più voci cosa ci si deve aspettare nei prossimi mesi. "L’unico modo – ha continuato Bacchini – è di affidarsi a un sistema di allert ed evacuazioni preventive".

Una prospettiva contro la quale cittadini e comitati hanno rilanciato chiedendo più interventi sul fronte della pulizia degli alvei e degli invasi in generale, in alcuni tratti ancora occupati da una fitta vegetazione e scavati da animali come istrici e nutrie, e la realizzazione delle casse di laminazione inserite da anni nelle programmazioni comunali. "Noi siamo tecnici – hanno ribadito più volte Bacchini e Mancusi –. Possiamo operare entro i margini definiti dalle leggi in vigore. Per proporre un cambiamento, occorre rivolgersi a un livello diverso".

I cantieri per ripristinare gli argini del Santerno, danneggiati in più punti oltre alle due grandi rotte di Sant’Agata e Cà di Lugo, resteranno aperti ancora per mesi. "Per costruire un argine di solito si impiegano due o tre anni e poi li si lascia consolidare – ha sottolineato Mancusi –. Noi lo abbiamo fatto in pochi mesi. Resteremo quindi sull’argine fino a quando non sarà necessario, almeno fino alla primavera prossima e anche oltre". Il tratto della Provinciale Fiumazzo che ancora è bloccato in direzione San Lorenzo sarà liberano entro i primi di novembre dall’area stoccaggio dei mezzi utilizzati per i lavori. In questo modo sarà possibile, per la Provincia, avviare i lavori di ripristino. In quel tratto, oltre ad alcune case sulle quali pesa ancora l’ordinanza comunale emessa a luglio che limita i movimenti dei residenti in relazione alle necessità del cantiere, è ferma da mesi anche l’attività del ristorante ’Il Forno’. "Io apro – ha detto esasperata la titolare Eugenia Garuffi –. Non lavoriamo da 5 mesi e da due chiedo di poter riprendere l’attività. ma nessuno mi ha mai risposto". Per il sindaco Davide Ranalli, presente insieme all’assessora Veronica Valmori e al sindaco di Fusignano con delega alla Protezione civile per l’Unione Nicola Pasi, la necessità è di "aggiornare il piano di protezione civile del territorio. Oggi è oggettivamente non proporzionato".

Monia Savioli