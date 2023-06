"Fiumi, gli ambientalisti ne hanno impedito la manutenzione"

Ho letto la nota con cui esponenti del mondo ambientalista contestano la posizione espressa da Oliver Martini dell’Unigrà, azienda che ha pagato in modo pesantissimo gli effetti della recente drammatica inondazione . La realtà dei fatti è che sia la sottovalutazione del rischio idraulico per eventi estremi sia la volontà politica di mettere la tutela dei ’desiderata’ ambientalisti davanti ai diritti di sicurezza delle persone, delle attività e del tessuto sociale, hanno contribuito in modo pesantissimo a creare le condizioni per il disastro che abbiamo visto e subito. Certo che la cementificazione scellerata, la subsidenza (non certo dovuta alla sola Unigrà), le scelte urbanistiche irrispettose per decenni delle norme idrauliche hanno avuto effetti dirompenti, ma l’inserimento nel Piano territoriale di coordinamento provinciale del vincolo di ’bosco’ in molti corsi d’acqua, l’individuazione di Siti di importanza comunitaria e di protezione speciale (in tratti fluviali arginati, hanno impedito una funzionale opera di manutenzione, fondamentale per garantire la sicurezza.

Priva di fondamento è la dichiarazione del decalogo del Wwf in cui si dice che le acque nei tratti di pianura è meglio se defluiscono lentamente, più vanno piano più il livello cresce, con le conseguenze che ognuno può capire . Il mondo ambientalista è quello che negli anni ’80 propose l’abbattimento della diga di Ridracoli, della riduzione della subsidenza nella zona costiera, della tutela ambientale nella zona appenninica di competenza. È quello che ha contestato a Lugo la creazione del centro commerciale ’Il Globo’, struttura importantissima per la città di Lugo senza generare i problemi paventati allora, come i fatti hanno poi dimostrato. Sono quelli che per decenni hanno gestito Punte Alberete e Valle della Canna, con i risultati ambientali sotto gli occhi di tutti . Sono quelli che in molti casi hanno denunciato quegli uffici pubblici che tagliavano gli alberi nei fiumi (me compreso) . Sono quelli che hanno contestato e denunciato per i lavori di difesa della foce del Bevano, propugnando l’evoluzione naturale che sarebbe stata la scomparsa delle dune, della retrostante pineta e l’ingressione marina nei terreni agricoli. Sono quelli che negano l’esistenza di un drammatico problema di bioturbazione degli argini, sforacchiati come groviera dalle tane di istrici, tassi, volpi e nutrie per quelli del reticolo consorziale.

Claudio Miccoli

Geologo, ex dirigente

Regione Emilia Romagna