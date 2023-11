Fiumi invasi dai tronchi. Monitoraggio continuo e famiglie sfollate

Ore di apprensione nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per le piogge che dal 2 novembre si stanno riversando sul territorio. L’allerta arancione, ancora in vigore, prevede per oggi la possibilità che cada un quantitativo di acqua inferiore della metà rispetto a quello che si è riversato sul territorio fra la nottata di giovedì e la mattinata di ieri. Pericolo rientrato, quindi, almeno secondo quanto dichiarato sui social gli amministratori della zona. Le ore precedenti sono state al contrario un susseguirsi di riunioni, incontri, monitoraggi e ordinanze. Nel pomeriggio del 2 novembre, quando è scattata la prima allerta, il prefetto ha immediatamente convocato il Ccs, Centro coordinamento soccorsi, per analizzare la situazione delle piene previste in collina, scese poi in pianura nella tarda mattinata di ieri. I punti più delicati, quelli più esposti lungo il corso dei fiumi Senio e Santerno all’altezza delle frazioni di San Lorenzo, Cà di Lugo dove sono in corso i lavori di ricostruzione degli argini, e San Bernardino, sono stati presidiati all’altezza dei ponti come deciso dal Coc, il Centro operativo comunale attivo dalle 7 di ieri mattina. "I dati raccolti riportavano una certa preoccupazioni per le tre località non solo per la quantità di acqua prevista ma – ha spiegato il sindaco Davide Ranalli durante l’ultimo degli aggiornamenti lanciato alle 17 di eri – anche per la tenuta della recente ricostruzione degli argini. Per questo abbiamo scelto all’interno del Coc di emettere delle ordinanze specifiche per spostare le famiglie residenti a ridosso del tratto arginale appena ricostruito presso il centro civico di San Lorenzo". Poche ore dopo, verso metà pomeriggio, una nuova ordinanza ha permesso il rientro dei nuclei sfollati nelle proprie abitazioni. Verso le 12, sempre di ieri, è stata evacuata anche la scuola materna di San Bernardino con l’utilizzo di un pullman per evitare un aumento del traffico nel momento di passaggio della piena. Contemporaneamente, sono stati attivati gli interventi per ripulire il corso dei fiumi dal legname depositatosi in particolare nella zona di Passogatto. "Insieme alla sindaca di Conselice, Paola Pula, abbiamo chiesto all’agenzia regionale un intervento immediato. Con i mezzi a disposizione non tutto il legname è stato tolto ma – ha continuato Ranalli – i lavori sono ancora in corso e andranno avanti nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Si è trattato di un intervento che ci porta a riferire ora di una situazione ancora da monitorare ma tranquilla e ci fa dire che l’argine ricostruito ha superato la prova della piena".

La presenza di legname è un punto dolente anche del fiume Lamone. "Stanno arrivando in queste ore alcune segnalazioni della presenza di tronchi nell’alveo in località Traversara – ha scritto la sindaca di Bagnacavallo, Eleonora Proni. "Ci preme informare che la situazione è stata presa in carico prontamente dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, che ha già affidato a una ditta la rimozione dei detriti. Detriti che sono superficiali e che al momento non destano preoccupazione. Contemporaneamente – ha precisato – stiamo intervenendo presso il circolo tennis di Bagnacavallo dove si è verificata la caduta di un albero". Intanto, le scuole chiuse ieri per precauzione a Sant’Agata sul Santerno, oggi svolgeranno regolarmente la loro attività. "La piena del fiume Santerno è in diminuzione pertanto nella giornata di domani , sabato 4 novembre – si legge nel messaggio lanciato sui social dall’amministrazione – le scuole del comune di Sant’Agata saranno regolarmente aperte". Info aggiornate sull’allerta possono essere consultate sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it).

Monia Savioli