Fiumi monitorati "L’emergenza non è ancora finita"

Non si ferma l’attività di monitoraggio della rete idrica del territorio, in particolare il Montone e il Lamone. "Ringrazio tutti coloro i quali nella difficile nottata tra martedì e mercoledì – ha dichiarato il prefetto Castrese De Rosa – hanno dedicato la loro opera e il loro impegno per garantire l’incolumità della cittadinanza in questo complicatissimo momento". Non è mai venuta meno, informa la Prefettura, neanche l’attenzione verso la globale situazione della viabilità e della rete ferroviaria provinciale. È stata continua in questi giorni di emergenza l’attività del Centro coordinamento soccorsi, insieme all’Agenzia regionale per la Protezione civile e la Sicurezza territoriale, ai sindaci del territorio, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, che hanno gestito, giorno e notte, le situazioni di emergenza.

Ieri pomeriggio il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha effettuato alcuni sopralluoghi, nei pressi di San Marco e a San Romualdo, per monitorare lo stato dei fiumi Montone e Lamone. "Dopo il sopralluogo a Mezzano in mattinata – ha detto – mi sono recato sul Montone, a San Marco, per verificare lo stato del livello del fiume che è in fase di abbassamento significativa nonostante la piena sia ancora importante".

Successivamente, insieme alla Protezione civile regionale e alla Polizia locale, è andato a San Romualdo, sul Lamone dove, grazie alla segnalazione di un cittadino, è stata identificata una piccola fuga d’acqua da un argine. "La situazione - ha continuato de Pascale - sta migliorando ma l’emergenza non è ancora finita, bisogna continuare a mantenere altissima l’attenzione".

Il sindaco ha anche ricordato le numerose manifestazioni di solidarietà arrivate al seguito dell’emergenza. A partire da quelle del presidente della Regione Stefano Bonaccini e della vice Irene Priolo, ma anche del Governo nazionale. "Questo pomeriggio - ha spiegato - ho parlato con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che mi ha assicurato la sua piena attenzione alle vicende che stanno colpendo il nostro territorio e la sua disponibilità, già dai prossimi giorni, ad attivare tutte le procedure di legge e a capire insieme quali interventi straordinari siano necessari. Voglio anche ringraziare i parlamentari Dem dell’Emilia-Romagna per l’impegno dimostrato nel rappresentare le istanze della nostra terra. Con energia sarà necessario da domani lavorare non solo per recuperare e indennizzare i tanti danni pubblici e privati provocati da questo evento avverso, ma anche e soprattutto per aumentare con forza gli investimenti e la sburocratizzazione legati agli interventi di difesa del nostro territorio".