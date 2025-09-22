Fiumi, obiettivo sicurezza. Al via i lavori per il Lamone

È stato ricostruito l’argine nel tratto Orto Bertoni e stanno per partire i lavori sotto al ponte della tangenziale, in Borgo. Lo ha annunciato ieri la Regione: sono partiti diversi importanti interventi di messa in sicurezza per il Lamone a Faenza, per ridurre i rischi allagamento dopo le terribili alluvioni degli ultimi due anni. I cantieri hanno un costo di un milione di euro, messi a disposizione dalla struttura commissariale.

A programmare gli interventi è stata invece la Regione Emilia-Romagna, che nella nota entra nello specifico e riferisce che sono sono avviati i lavori nel tratto dell’Orto Bertoni, dove l’argine è stato ricostruito e sono ora in corso le sistemazioni locali. Si tratta di interventi di riprofilatura della sezione di piena del corso d’acqua con locali protezioni per ridurre l’erosione delle acque. All’inizio di ottobre verrà dato il via anche ai lavori di necessaria protezione del tratto di argine destro del fiume Lamone sottostante il ponte della tangenziale, in Borgo. Poi, dove necessario, saranno rialzati anche gli argini: la sommità arginale destra sarà riportata in quota entro la fine del mese di novembre.

"Seguiamo con attenzione l’andamento dei lavori di tutti i cantieri lungo il fiume Lamone, ribadendo che per noi, insieme al Comune e in accordo con la Struttura commissariale, è fondamentale la messa in sicurezza del bacino, di tutti i tratti, nessuno escluso – sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini –. Una risposta puntuale a un’esigenza tanto attesa dalla cittadinanza. Gli interventi sugli argini puntano a ridurre il rischio di esondazione in aree densamente popolate".

Faenza attende da tempo l’avvio dei lavori di messa in sicurezza programmati per ridurre il rischio alluvioni dopo i tre episodi di maggio 2023 e settembre 2024. Tra gli altri interventi attesi ci sono il rifacimento del ponte delle Grazie, la realizzazione di casse di espansione a monte della città e la creazione di una vasca di laminazione nel punto in cui Marzeno e Lamone si incontrano.