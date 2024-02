Fiumi, passata la paura. La situazione è sotto controllo

Sono state ore di allerta in tutta la provincia di Ravenna a causa dell’allerta meteo che ha visto protagonista gran parte dell’Emilia e la porzione più occidentale della Romagna. Il Centro di coordinamento dei soccorsi è stato attivato dalla prefettura in via cautelare già martedì 27, in modo da poter intervenire sul territorio qualora si verificassero situazioni di criticità. La prima avvisaglia di un peggiorare delle condizioni meteorologiche era arrivata martedì sera, quando il sistema di allerta per la previsione di fenomeni franosi ha imposto lo stop della linea ferroviaria tra Marradi e Faenza, nella tratta più interessata dagli smottamenti.

"La riattivazione del servizio – rende noto Rete ferroviaria italiana – è prevista ad allarme rientrato, dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi. Come da procedura concordata con le imprese di trasporto e le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, sono previsti bus sostitutivi con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale". Il treno che a Marradi avrebbe dovuto portare i passeggeri a Firenze è infatti partito alle 7 e tre quarti senza lasciare il tempo a chi era arrivato con il bus sostitutivo di prendervi posto. "Siamo potuti partire solo alle 9.15", evidenzia un pendolare. La circolazione stradale non ha invece registrato problemi a causa delle piogge. I fiumi, sui quali erano tenuti puntati i riflettori, non hanno fatto segnare aumenti dei loro livelli tali da far temere nuove inondazioni: sotto osservazione, in virtù del fatto che già a partire da mezzogiorno l’allerta arancione era ristretta alla pianura romagnola nordoccidentale, c’erano in particolare il Santerno e il Reno, che si immettono nel territorio della provincia di Ravenna rispettivamente nel territorio del comune di Solarolo e a Lavezzola.

Il livello del Santerno ha cominciato a scendere già nel pomeriggio di ieri (nel frattempo l’accumulo di vegetazione presente nei pressi di Villa Pianta, lungo varie decine di metri, era già stato trascinato a mare), mentre il Reno si è mantenuto stabile, senza toccare la soglia gialla. Nulla di critico da segnalare neanche per il Sillaro, fiume che con la sua spaventosa rotta nella notte del 16 maggio segnò l’inizio di quella che sarebbe poi diventata un’apocalisse d’acqua. Dai comuni collinari non sono giunte in Prefettura notizie di smottamenti significativi.

Filippo Donati