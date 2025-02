"Fiumi, si lavora sugli argini a San Bernardino"

Gli eventi alluvionali di maggio 2023 e di settembre 2024 hanno messo in forte apprensione le persone nei confronti della sicurezza del territorio, soprattutto dal punto di vista idraulico e di sistemazione dei fiumi. Per venire incontro alle sempre crescenti richieste da parte dei cittadini rispetto a quanto realizzato e da realizzare rispetto a questo tema, la sindaca di Lugo, Elena Zannoni, ha voluto riassumere cosa è stato fatto e cosa è in essere rispetto ai cantieri. "Nei mesi scorsi sul Santerno tra Ca’ di Lugo e Santa Maria in Fabriago – riassume la sindaca –, l’Agenzia Regionale ha rifatto completamente l’argine sia in destra che in sinistra idraulica. Ha realizzato una palancolatura in sinistra idraulica dopo Fabriago". I lavori sul fiume Santerno hanno visto anche operare a Villa San Martino, vicino alla Pungela, dove sono stati fatti i lavori di rinforzo dell’argine in destra idraulica a partire dal ponte di Passogatto fino alla Marmanna. "Ora sono in programma le messe in quota degli argini in prossimità di San Bernardino – ricorda Zannoni –, mentre il rifacimento delle golene potrà essere realizzato solo nella stagione estiva". La stessa sindaca si è recata pochi giorni fa al ponte della ferrovia di Voltana per eseguire un sopralluogo e vedere lo stato dell’alveo sotto al ponte stesso i cui lavori di risagomatura "spettano a Sogesid – ricorda Zannoni –, così come l’intervento sulla golena del Santerno in zona Marmanna". Sogesid è la società statale di ingegneria di lavori pubblici incaricata dal Commissario straordinario di eseguire dei lavori in rinforzo agli enti locali. La sindaca ha voluto anche rispondere indirettamente ad alcune segnalazioni che le sono state rivolte riguardo a lavori realizzato ‘con incuria’. "Alcuni interventi vengono svolti utilizzando, come base per sostenere i mezzi, legname o vegetazione golenale, canne in particolare – spiega – non si tratta di incuria: le canne sono comunque materiali flottanti, che non si depositano nell’alveo".

Riguardo al tema del controllo della manutenzione e delle tane degli animali fossori. "Sono stati assegnati dall’Agenzia Regionale alle associazioni di Protezione civile i tratti di fiume da monitorare – illustra la prima cittadina –. Ogni singolo tratto viene controllato mensilmente e il report viene inviato per la programmazione degli interventi. Vengono verificate e prese in considerazione anche le segnalazioni di singoli cittadini o comitati". La sindaca tiene a precisare come abbia voluto riportare tutto quanto si stia facendo per cercare di rispondere alle richieste dei cittadini. "A volte mi imbatto in video che denunciano presunte problematiche di cui in realtà non si sa molto, che incitano le persone ad indignarsi – spiega –, ma spero di aver chiarito che molto, moltissimo si sta facendo, con l’intervento di ditte specializzate, mezzi adeguati, professionisti e tecnici. Anche il Consorzio di Bonifica sta procedendo alla manutenzione dei canali e della rete secondaria e, come Bassa Romagna, abbiamo aggiornato il piano di protezione civile e informatizzato procedure per essere sempre più rapidi nel comunicare al cittadino situazioni di eventuali criticità".

