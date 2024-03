Flaminia Pasquini Ferretti racconta l’arte del mosaico

Secondo appuntamento con ‘Le storie del Mar’. Oggi, alle 15, al Museo d’Arte della città, andrà in scena lo spettacolo dal titolo ’Tessera dopo tessera – Il mosaico raccontato ai piccoli’ (liberamente ispirato al libro ’Tessere d’arte’ di Filippo Farneti). La puntata vedrà protagonista l’attrice Flaminia Pasquini Ferretti che, utilizzando tessere disegnate da Filippo Farneti, curatore della sezione didattica del Museo d’Arte della città di Ravenna, interagirà con bambini dai 4 anni per raccontare l’arte del mosaico in maniera giocosa. La regia sarà di Alessandro Argnani (Info 0544 482477). L’ingresso all’appuntamento di domenica ha un costo di 5 euro che include la visita alla Pinacoteca. Il format nasce dalla volontà, da parte di Ravenna Teatro, di raccontare la storia della città attraverso la voce di studiosi ed esperti, utilizzando però i tempi e i linguaggi del teatro. Quattro titoli verranno ripetuti in doppia data per un totale di otto appuntamenti domenicali, a cui se ne aggiunge uno dedicato alla celebrazione dei 100 anni della scuola di mosaico dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna