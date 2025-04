Flash mob di protesta: "Salviamo i pini"

"Il Comune annuncia l’abbattimento dei pini di Lido di Savio per martedì prossimo, nonostante un ricorso presentato con udienza già fissata il 15 maggio, in cui vengono posti fondati dubbi sulle prove di trazione che condannano gli alberi". Lo sostiene il gruppo di cittadini ’Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’.

Gli stessi cittadini hanno organizzato un flashmob di protesta per oggi, alle 18, presso viale Romagna angolo via Modigliana a Lido di Savio. "Saranno presenti – si legge in una nota – i candidati sindaco Alvaro Ancisi, Marisa Iannucci, Nicola Grandi, Veronica Verlicchi e Giovanni Morgese". Appuntamento anche per martedì 22 aprile per un presidio presso i pini di viale Romagna, alle ore 7.30.