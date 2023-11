Flash mob e incontri contro i femminicidi

Moltissimi gli appuntamenti organizzati tra oggi e domani in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Oggi alle 17 alla biblioteca Oriani (via C.Ricci 26), conferenza del Soroptimist dal titolo “Le violenze di genere: l’impatto sulle reti familiari e amicali della donna“. Relatrice sarà Piera Serra, psicologa e psicoterapeuta. Oggi dalle 8.30 alle 17 presso la Sala d’Attorre in via Ponte Marino 2 seminario dal titolo “La Violenza di Genere nelle relazioni d’intimità: prevenzione e azioni interforze di contrasto nella Rete dei Servizi”; iscrizioni su bollinirosa.it. Domani alle 12, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna, inaugurazione della panchina rossa realizzata dal Liceo Artistico Nervi Severini. Il Teatro Socjale di Piangipane si illumina di rosso - "un segno di speranza", dicono dalla struttura di Piangipane - stasera in occasione dello show di Gianni Vancini e Sarah Jane Morris. Scelta analoga domani dalle 16.30 musiche e letture di brani scritti da donne per arrivare a giovedì 30 con ’Donna Musica e Bici’, con lettrici volontarie di Linea Rosa (a cura di Fiab Ravenna; inizio alle ore 21). Alle 10.30 di domani ai giardini Speyer partirà un corteo composto da uomini (ma chiunque può partecipare). Durante il percorso sono previste due soste nelle quali saranno letti alcuni testi: la prima in via Padre Genocchi e la seconda in piazzetta Serra, davanti al monumento alle vittime di femminicidio. Alle 11.30 è previsto l’arrivo in piazza Unità d’Italia, dove avrà luogo una performance a cura di Lady Godiva Teatro. Domani alle 10.30, in via Bruno Beltrami a Sant’Alberto, nell’area verde antistante la piastra polivalente verrà inaugurata una Panchina Rossa,simbolo della memoria contro la violenza sulle donne. Si esibiranno, con letture e canti, i ragazzi e le ragazze della classe Terza della scuola secondaria di Primo grado “Corrado Viali”. Alle 17.30, al Polo delle Arti di piazza Kennedy, asta di opere in mosaico, realizzate da studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, il cui ricavato verrà devoluto a favore di Linea Rosa. L’iniziativa è stata ideata dallo studio di architettura Arc Lab. Domani alle 15.30 in piazzetta Serra evento in ricordo di tutte le vittime di femminicidio, con letture di ’Un faro nelle notti buie’, a cura delle volontarie del gruppo ’Una panchina per Elisa’. A Palazzo Rasponi alle 18.30 ci sarà la performance “Parole in transito”, parole e musica per contrastare la violenza di genere, aperta alla cittadinanza, organizzata da Lions Club Ravenna Dante Alighieri, Asja Lacis e Donne 8 Marzo Porto Fuori. Le bambine i bambini, la dirigente e tutto il personale scolastico della scuola primaria Filippo Mordani - G. Novello Ravenna, promuoveranno una mattinata di laboratori, nella quale i temi delle pari opportunità ed educazione di genere saranno vissuti sotto forma di spazio artistici educativi, condivisi con le famiglie e le Istituzioni. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati infine intende organizzare a breve un evento formativo sul contrasto alla lotta alla violenza contro le donne e iniziative nelle scuole. Alle 11 di domenica in piazza del Popolo La Casa delle Donne organizza il flash mob ’È strage’.