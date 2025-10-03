Flotilla, l’abbordaggio: "In ansia per la vita di mio figlio”

Ravenna, 3 ottobre 2025 – Il 39enne ravennate Carlo Alberto Biasioli, skipper dell’imbarcazione Morgana della missione internazionale Global Sumud Flotilla, si troverebbe in un centro di identificazione e detenzione al porto israeliano di Ashdod insieme ad altri italiani, tra cui il senatore romagnolo del Movimento 5 Stelle Marco Croatti e l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi. Secondo quanto riportato dal tracker della missione, l’abbordaggio da parte della marina israeliana della Morgana – di cui Biasioli era al comando da quando lo skipper principale aveva lasciato la missione – è iniziato alle 22.53 di mercoledì. Il Resto del Carlino aveva provato a contattare Biasioli già nel pomeriggio del 30 settembre e nel pomeriggio dell’1 ottobre, poche ora prima dell’abbordaggio, ma il telefono risultava staccato. Il padre del 39enne, anche lui di nome Alberto, residente a Conselice, attende notizie.

Quand’è l’ultima volta che ha sentito suo figlio?

“Dal giorno prima dell’abbordaggio (cioè martedì, ndr). Già la notte prima dell’intercettazione, infatti, c’era stato un primo avvicinamento da parte delle navi della marina israeliana e lui aveva gettato il telefono in mare, per evitare ogni possibile ripercussione ai suoi contatti. Mercoledì ho seguito gli spostamenti dell’imbarcazione attraverso la diretta YouTube, fino a quando non sono iniziate le operazioni dell’esercito, li hanno trasferiti su una barca e la trasmissione si è interrotta”.

E poi?

“Ho sentito la compagna di Carlo Alberto, Claudia, e poi ho chiamato più volte la Farnesina. Mi hanno detto che tutte le persone a bordo della Morgana stanno bene, che non c’è stata violenza. La nave su cui hanno viaggiato dovrebbe essere arrivata al porto di Ashdod intorno alle 12 (di ieri, ndr)”.

Le hanno detto quando potranno essere rimpatriati?

“Mi hanno spiegato che dopo l’identificazione ci sono due strade. Chi vorrà potrà firmare per il rimpatrio, che però significherebbe ammettere di aver violato i confini, anche se non è così. Chi rifiuta l’espulsione immediata accetta la detenzione in carcere in attesa del rimpatrio forzato. In questo caso dovrà attendere il provvedimento di respingimento dell’Autorità giudiziaria e la situazione potrebbe complicarsi. In ogni caso oggi in Israele è iniziata la festività dello Yom Kippur: dovrebbe essere tutto fermo fino a lunedì”.

Crede che suo figlio firmerà? “Lo spero. Carlo Alberto crede molto nel significato e nell’importanza di questa missione, per lui firmare significherebbe dire al mondo una falsità. So però che era molto stanco, da agosto era lontano da casa e spero prevalga la volontà di tornare in Italia. Credo che firmerà”.

Come si sente?

“Sono in preda all’ansia, mi sento in alto mare con i sentimenti. La situazione è angosciante. Non mi fido molto dello Stato di Israele. Non voglio fare polemica, perché la politica non mi interessa, ma non fatico a immaginarmi brutti scenari. Da padre, speravo scendesse quando sono scesi anche gli altri italiani, ma conoscendolo immaginavo che non si sarebbe fermato”.

Cos’ha detto suo figlio le ultime volte che vi siete sentiti?

“Da quando era rimasto l’unico skipper della barca, aveva iniziato a lavorare soprattutto di notte e dormiva male. Mi diceva che non vedeva l’ora di tornare a casa”.

Mi parli di suo figlio

“È una persona buonissima e alla mano, se può aiuta tutti. Ha preso due lauree, la prima in Economia e Commercio e la seconda in Relazioni Internazionali, di qui si capisce anche la propensione per la missione. È una persona semplice, ma che si informa e studia… È mio figlio”.

È uno skipper. Com’è nata questa passione?

“Quando era piccolo andava al mare a Lido Adriano con i nonni e lì c’era questo signore anziano di Milano che aveva una piccola imbarcazione e se lo portava dietro. Da lì gli è rimasta nel cuore la barca”.