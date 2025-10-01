Flotilla, notte di protesta: corteo fino in stazione, slogan per la Palestina

Ravenna, 1 ottobre 2025 – Oltre duecento persone si sono radunate per protestare nel cuore di Ravenna, mentre le navi della Global Sumud Flotilla venivano bloccate dalle autorità israeliane.

Il gruppo è nato col passaparola nelle chat whatsapp e si è radunato in piazza del Popolo dopo le 21, sotto alla Prefettura, con le bandiere palestinesi e uno striscione con la scritta “Sanitari per Gaza”.

I manifestanti sono poi partiti spediti attraverso via Diaz verso la stazione, al grido di “Palestina libera”, “Free free Palestine”, “Fuori Israele dal porto di Ravenna” e “Fuori Israele dall’Europa”. Il gruppo ha raggiunto la rotonda davanti alla stazione e lì si è fermato. Nel frattempo polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale si erano posizionati davanti all’ingresso della stazione per evitare che venisse bloccata come avvenuto in altre città d’Italia.

Sulla nave Morgana della Global Sumud Flotilla c’è anche un ravennate: l’operatore culturale Carlo Alberto Biasoli, al timone dell’imbarcazione.