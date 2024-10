‘Fluire’, il comitato alluvionati delle campagne a nord della città

Sta per nascere un nuovo comitato in rappresentanza delle istanze degli alluvionati: ‘Fluire’ – questo è il nome che i promotori si sono dati momentaneamente, in attesa dell’atto fondativo – raduna cittadini delle campagne a nord della città, colpiti da una o più delle tre alluvioni che nel 2023 e nel settembre del ‘24 hanno flagellato il territorio. Si tratta dei territori di Fossolo, Pieve Cesato, Prada, Granarolo, Basiago, Ronco, Pieve Corleto, San Giovannino, San Barnaba, Formellino, e della porzione delle campagne di Reda intorno a via Saldino. Il gruppo di cittadini si riunirà per la prima volta lunedì prossimo, il 14 ottobre, alla sala polivalente di Fossolo, per nominare un direttivo e un presidente.

"Vogliamo innanzitutto chiarezza circa le competenze delle varie autorità – spiega Elena Gallina, fra i promotori del comitato –. Capire chi deve fare cosa insomma, con quali tempistiche, con quale disponibilità di risorse proprie o provenienti da altri enti". Una richiesta comprensibile: la giungla di competenze e in particolare quella dei canali di finanziamento – Pnrr, Stato, struttura commissariale, Regione, Autorità di bacino, Consorzi di bonifica, Provincia, Comune – si è rivelata col tempo impenetrabile anche ai più esperti in materia. "Alle istituzioni intendiamo chiedere conto di quali interventi sono in corso e quali programmati, di quali invece sono bloccati, e per quale motivo. Come mai a distanza di un anno ancora mancano sistemi di protezione adeguati? Crediamo che i cittadini meritino di avere contezza dello stato di avanzamento dei lavori, da parte del Comune ma anche della Regione". Quella dei comitati alluvionati è stata una vita non facile, caratterizzata finora da divorzi fra un’organizzazione e l’altra, e dalla recente decisione, dopo l’ultima alluvione, di autosospendere la propria attività in segno di protesta.

f.d.