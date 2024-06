Focaccia si ritira, ma c’è un’altra opzione

Confermati i timori della vigilia per l’ex Farmografica, l’azienda di confezioni farmaceutiche con sede a Cervia (Ravenna). Focaccia, il gruppo che puntava a rilevare l’azienda, ha fatto un passo indietro. La società, per subentrare, chiedeva fondi pari alla differenza fra i danni subiti dallo stabilimento con l’alluvione e i soldi che la proprietà austriaca Mayr-Melnhofì ha ricevuto dall’assicurazione. E il differenziale, ha detto il ceo Riccardo Focaccia nel corso del vertice tenutosi a Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, è troppo basso per giustificare un investimento. Servono altre fonti di finanziamento. Una possibile soluzione potrebbe arrivare da un secondo pretendente, che si è fatto avanti contattando il gruppo austriaco e svolgendo una perizia. A quanto emerso al tavolo il nuovo soggetto sarebbe interessato a subentrare, o in partnership con Focaccia o da solo. "La new entry fa simpatia perché una perizia l’ha commissionata e poi messa in campo", commenta Saverio Monno, della Slc Cgil. Il riferimento è al fatto che una perizia doveva arrivare anche da Focaccia, ma non è stata fatta. Solo valutazioni di tecnici.