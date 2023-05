Foce Reno, campagna ecologica Raccolte 5 tonnellate di rifiuti

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti, ben oltre le attese, dalla “Campagna e Giornate ecologiche 2023” organizzata dal Poligono di “Foce Reno”, dal 2 al 12 marzo scorso, pianificata, coordinata e condotta dal consulente ambientale ten.col. Renato Tampieri. Soddisfazione non solo per quel che riguarda la quantità – peraltro eccezionale (5.369 kg stimati) – di rifiuti raccolti sulla fascia costiera di pertinenza del Poligono, e dunque eliminati dall’ecosistema, e per la qualità del lavoro svolto, che ha sicuramente e in modo significativo contribuito a ridurre il fenomeno delle microplastiche, ma anche e soprattutto per la grande partecipazione all’evento che ha visto la partecipazione di un centinaio di volontari. Proprio per valorizzare l’operato di questi volontari, il prefetto Castrese De Rosa, il vicesindaco Eugenio Fusignani, e il comandante del Poligono, ten.col. Giulio Mattei, hanno voluto esprimere la propria gratitudine consegnando loro gli attestati di partecipazione e di merito. Tra i presenti, il ten.col. Francesco De Santis, vice comandante del Reparto carabinieri Biodiversità di Punta Marina, il commissario Fabio Samorì della polizia provinciale e una rappresentanza dell’associazionismo locale; il docente Alberto Pagani, il parroco di Casal Borsetti Don Rafal, il presidente della Polisportiva Stella Rossa, Guido Leoni, il presidente dell’associazione Spinaroni, Ivano Artioli, e il referente dell’Associazione Arma Aeronautica, Giulio Verlicchi. Anche la senatrice Marta Farolfi, membro della commissione ambiente, ha comunque voluto far sentire la propria vicinanza inviando una lettera di saluto e di ringraziamento.

I volontari che hanno dedicato con il proprio tempo per questo scopo sono espressione di: Associazione Plastic Free ODV Onlus; Associazione WWF Ravenna ODV; Comitato A.T.C. Provincia di Ravenna RA02; Legambiente Ravenna; Società sportiva “Villanordic” di Villanova di Bagnacavallo; Guardie Ecozoofile Ambientali ODV – Sez. di Ravenna;

Parrocchia San Lorenzo di Casal Borsetti; Associazione Pro Loco di Casal Borsetti.