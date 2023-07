Focolai di Rifiuti a Mezzano, Vigili del Fuoco Intervengono di Nuovo

Pareva oramai definitivamente sotto controllo, ma nella notte tra domenica e lunedì i vigili del fuoco di Ravenna sono dovuti nuovamente intervenire con alcune squadre presso la discarica dei rifiuti di Mezzano per spegnere tre nuovi focolai. L’intervento, alla presenza del personale Hera, è durato circa un’ora e le fiamme sono state domate rapidamente. Durante la giornata di ieri sono continuati i controlli per ’disattivare’ le potenziali braci ancora presenti nel deposito. Nell’area, dove sono ammassati i rifiuti dell’alluvione, l’attenzione continua a essere alta. Il maxi rogo era divampato lo scorso 21 giugno. Spento dopo cinque giorni, continuerebbe a dare qualche grattacapo. Se dalle analisi Arpae i valori delle diossine si sono ben presto abbassate – ma il Comune aveva invitato a consumare prodotti della zona dopo averli accuratamente lavati – da alcuni giorni i residenti evidenziano un problema di cattivi odori, lamentando la difficile convivenza con la discarica di via dello Zuccherificio, ciò che sarà oggetto di un incontro il prossimo 12 luglio.