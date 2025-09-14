Focus su Edith Wharton. Dialogo Lipperini-Lagani

Loredana Lipperini, scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica (Fahrenheit su Radio3), dialogherà domani alle 17.30 al Chiostro della Classense con Chiara Lagani, traduttrice e curatrice del volume ’La finestra della signora Manstey e altri racconti’ di Edith Wharton (Einaudi 2025) da cui è stato tratto lo spettacolo Ghosts di Fanny & Alexander prodotto per Ravenna Festival.

Edith Wharton non è solo la famosa autrice di “L’età dell’innocenza”, ma è maestra in tutti i generi letterari e in tutte le tonalità di scrittura. Sa raccontare i salotti dei ricchi, ma anche la desolazione di una vecchiaia in solitudine, sa prendere in giro o suscitare inquietudine e paura, sa far ridere e commuovere, sa cogliere sfumature poetiche nella natura e nella vita delle persone. E questa gamma di possibilità espressive viene fuori soprattutto nei racconti, a cui si è dedicata con costanza e impegno per tutta la vita. In questo libro Chiara Lagani ha raccolto e tradotto i suoi racconti più belli, non solo quelli di fantasmi che sono i più tramandati. Alcuni sono tradotti in italiano per la prima volta.

Questo appuntamento è parte anche di una serie di iniziative di promozione del volume di Einaudi che E Production e Fanny & Alexander curano intorno alla tournée dello spettacolo Ghosts, che, dopo il debutto al Teatro Alighieri per Ravenna Festival nel luglio scorso, al momento coinvolge anche la città di Firenze (il prossimo 2 ottobre nell’ambito del festival Fabbrica Europa), Bevagna (PG) il 12 ottobre per Factory Fest, il Teatro Titano di San Marino l’11 novembre e il Teatro Astra di Vicenza il 30 gennaio 2026. Info e prenotazioni: organizzazione@e-production.org 339-4358397 / 349-7767662; ingresso gratuito.