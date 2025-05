Focus su Raccagni e Sartelli. Alle radici dell’arte povera

Oggi alle ore 18, la Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna presenta la conferenza di Luca Maggio dal titolo ’Andrea Raccagni e Germano Sartelli: alle radici dell’Arte Povera? Un confronto’.

Andrea Raccagni (in foto il suo ’Vortice cosmico’) e Germano Sartelli sono stati due artisti quasi coetanei, accomunati dalla medesima origine imolese, oltreché per l’uso, almeno in un dato momento del loro percorso creativo, di alcuni materiali poveri.

In realtà hanno avuto storie ed esiti espressivi differenti, come del tutto diverso è stato il loro approccio agli elementi naturali e artificiali, pur avendone anticipato l’impiego di almeno un decennio (sebbene concettualmente assai dissimile) rispetto all’avvento dell’Arte Povera verso la fine degli anni Sessanta. La conferenza cercherà di chiarire i vari punti della questione con una riflessione finale sull’attualità di queste ricerche.

L’incontro sarà trasmesso anche in streaming tramite il canale YouTube della Fondazione. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

La sede della Fondazione Sabe per l’arte è in via Giovanni Pascoli 31, Ravenna.