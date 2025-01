Focus sulla ceramica di Cervia Vecchia

Nell’ambito della mostra ’Cervia ritrovata: da Ficocle a Cervia’, grazie alla disponibilità degli archeologi dell’Università di Bologna, riprendono al Musa (viale Sauro 24) le ’Chiacchierate di Archeologia’, incontri di approfondimento dedicati in particolare ai rinvenimenti avvenuti nell’ambito delle indagini del progetto ’Archeologia a Cervia’.

Doamni alle 16 è in programma il primo incontro, che avrà come tema ’L’importanza della ceramica in archeologia: il caso di Cervia Vecchia’. Durante l’incontro si parlerà del ruolo che lo studio della ceramica ha in ambito archeologico: come viene effettuato lo studio dei reperti ceramici (dal ritrovamento durante lo scavo fino allo studio in laboratorio) e quali sono le informazioni che se ne possono ricavare per ricostruire la storia di un sito. L’incontro, tenuto dalla Dott.ssa Valentina Sabella Giulianini, archeologa coinvolta nel progetto ’Archeologia a Cervia’, sarà anche l’occasione per presentare i principali risultati fino a ora ottenuti dallo studio dei reperti ceramici rinvenuti durante lo scavo di Cervia Vecchia.

La partecipazione agli incontri è libera e compresa nel biglietto di ingresso al museo (intero euro 2; ridotto euro 1).