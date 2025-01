Focus sull’accesso al credito: "All’agricoltura il 13,6 % dei prestiti bancari a imprese"

Agricoltura ed economia: il punto sul settore è stato fatto ieri sera a Ravenna nel corso del convegno ’Credito, economia e mercati. Quale futuro per l’agricoltura?’ organizzato da Fiaf, Federazione italiana impresa agricola familiare di Confagricoltura Ravenna.

Agricoltura come settore trainante dell’economia, ben sostenuto dal credito, nonostante le complessità che derivano dall’emergenza climatica e dalla crescita esponenziale dei costi di produzione trainati dal prezzo del gas e dell’urea (+15%) che è il fertilizzante più utilizzato nei campi. Il tutto mentre le produzioni, grano in testa, toccano i minimi storici delle loro quotazioni. Partendo dalle tematiche creditizie, Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana e del Gruppo La Cassa di Ravenna, ha confermato il buon momento nei rapporti fra il settore dell’agricoltura e le banche in Italia: "A livello nazionale, il 5,7% del totale dei prestiti alle imprese va al settore agricolo, per oltre 38 miliardi di euro, con un rischio di deterioramento del credito che è ormai coincidente con quello totale dei vari settori dell’economia".

A livello regionale, secondo i dati Abi, a settembre 2024 all’agricoltura, silvicoltura e pesca dell’Emilia Romagna erano indirizzati prestiti per 5,19 miliardi, sul totale nazionale di 38 miliardi, con una quota percentuale del 13,6%, molto superiore alla media nazionale.

"Le crescenti difficoltà del mondo del settore primario – ha precisato Patuelli – devono essere affrontate incoraggiando gli investimenti per la catena produttiva che non possono e non debbono marginalizzare il ruolo determinante delle imprese agricole sia per le necessità alimentari, sia per la conservazione del territorio. Le banche operanti in Italia sono generalmente molto addestrate ad affrontare anche le novità del credito agrario che rappresenta la più antica e costante attività bancaria con forti elementi di potenzialità di sviluppo". A sottolineare i primati della nostra agricoltura all’estero, la sfida climatica e la complicata "rivoluzione verde" è il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti: "La crescita del Pil italiano è trainata prevalentemente dall’export con ottime performance dell’agroalimentare, sempre più apprezzato nel mondo. La facilità di accesso al credito resta un volano fondamentale per le nostre imprese, non solo per sostenere l’internazionalizzazione ma anche la transizione green e la capacità di contrasto e gestione di eventi climatici avversi. E piattaforme digitali come Hubfarm, sviluppata da Confagricoltura, possono supportare gli istituti finanziari nella valutazione del rischio così da favorire un’erogazione più tempestiva e mirata dei prestiti".

Infine, il vicepresidente della Fondazione Edison ed economista Marco Fortis, ha sottolineato come in un contesto reso complesso da tensioni geopolitiche internazionali come la minaccia di dazi da parte del neo presidente Usa Donald Trump, "l’agricoltura italiana, con i suoi primati, rimane un punto di forza della nostra economia. E l’industria alimentare è uno dei comparti più resilienti sotto il profilo della produzione industriale e dell’export".

Giorgio Costa