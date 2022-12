Fognano, asilo e materna grazie al Pnrr

Anche a Fognano arrivano gli investimenti del Pnrr: il Comune di Brisighella è infatti risultato affidatario di un finanziamento da 350mila euro per la riconversione del centro ‘Farfalla’ in edifici da destinare ad asilo e scuola dell’infanzia. Nello specifico, l’intervento finanziato nell’ambito del programma ‘Next Generation Eu’ prevede l’aggiudicazione dei lavori entro marzo 2023, la loro consegna entro il giugno successivo, e l’ultimazione degli interventi entro il dicembre del 2025. Il collaudo avrà luogo nel giugno del 2026. Lo stabile conosciuto come ‘centro Farfalla’, un tempo quartier generale della comunità montana, già dall’anno scolastico 2020-2021 è sede di una scuola dell’infanzia. L’apertura avvenne nel settembre 2020, anche a seguito del sipario calato sulla scuola analoga attiva presso il monastero di Fognano, la quale dovette chiudere i battenti così come sostanzialmente tutte le altre attività portate avanti dalle monache. Le prime avvisaglie della crisi arrivarono nel gennaio del 2020, appena prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus. La situazione era comunque parsa già drammatica: la chiusura della scuola dell’infanzia fu il primo atto di un progressivo diradarsi delle attività compiute dal convento, passato in pochi anni dall’ospitare convegni di caratura nazionale a essere un grande punto interrogativo, di cui il Vaticano sembra intenzionato a disfarsi, nell’assenza tuttavia di un acquirente (il complesso è a dir poco gigantesco, dal momento che comprende pressoché l’intera metà occidentale del centro storico della frazione) e nel susseguirsi di contrasti sempre più accesi con le suore rimaste. Nell’assenza di una soluzione per il futuro del complesso, ne fu comunque presto individuata una per la scuola dell’infanzia.

Con gli investimenti del Pnrr troveranno posto anche i locali per l’asilo nido. La mobilitazione da parte delle famiglie di Fognano e dintorni era in passato stata grande: a differenza che in molte altre vallate appenniniche dell’Emilia Romagna, la presenza del treno ha sempre facilitato la vita in quella del Lamone, rendendo più agili gli spostamenti a chi vive fra Brisighella, le sue frazioni, Marradi e Crespino, e che qui è intenzionato a rimanere. Il servizio di scuola dell’infanzia, come ricordano dal Comune, prese avvio come spazio educativo sperimentale e fu riconosciuto ufficialmente come scuola dell’infanzia privata convenzionata, nell’ambito della Federazione italiana scuole materne, a partire dall’anno scolastico 2021-2022. Dall’amministrazione evidenziano come gli interventi nella struttura, compatibilmente con il procedere del cantiere, dovrebbero consentire alla scuola dell’infanzia di rimanere aperta anche durante i lavori.

f.d.