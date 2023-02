Fognano, il rincaro alla casa protetta L’Asp: "È dovuto al caro energia"

La polemica è scoppiata, e sancisce una frattura che tuttavia in qualche modo dovrà essere risanata. Se non altro sul piano istituzionale. Il post del sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, pubblicato venerdì sul canale ufficiale del comune, ha infatti innescato, come era prevedibile, una serie di reazioni. Il primo cittadino in seguito alla comunicazione di aumento delle rette giornaliere per gli ospiti della casa protetta di Fognano aveva chiesto pubblicamente le dimissioni del consiglio di amministrazione di Asp, della quale, il comune di Brisighella è il secondo socio in percentuale per quote. Il nodo era l’aumento da 76 a 82 euro giornalieri, ultimo di una serie di rincari, tanto che il sindaco aveva parlato di "un aumento di 900 euro al mese in meno di 5 anni". "Avevamo due Opere Pie che erano in attivo, poi si è fatta l’Asp unica, c’è stata la legge regionale e tutte le Asp hanno chiuso i bilanci in passivo–- ha specificato poi il sindaco Pederzoli –. Da tre anni quindi siamo chiamati a ripianare i bilanci con decine di migliaia di euro che il Comune di Brisighella, come gli altri, eroga. Noi peraltro senza fare parte del cda perchè nel 2019 c’è stata...