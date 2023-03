Fognano, quante nubi sul futuro del convento

Senza bussola: non c’è un progetto per il convento Emiliani di Fognano, nessuna idea. Dalla diocesi di Faenza è giunto solo un silenzio assordante, come se il destino del monastero più grande d’Italia non riguardasse l’intera comunità della valle del Lamone. Sono passati ormai tre anni dalla serrata calata sulla struttura, quando il convento vide dissolversi da un momento all’altro la sua storia secolare quale scuola (qui avevano sede un asilo nido e una materna) e quale luogo deputato all’accoglienza del pubblico, che nei 14mila metri quadrati del monastero trovava centinaia di stanze, distribuite su tre piani, per un totale di posti letto che negli anni aveva reso questa struttura nota in tutta Europa. Al punto da aver raggiunto in varie annate la cifra stratosferica di 10mila presenze: qui organizzavano convegni e attività le Università di Bologna e di Firenze, quelle di Urbino e Milano, e prima della chiusura aveva manifestato il proprio interessamento anche l’ateneo di Napoli. La struttura era poi sede di campi estivi, di soggiorni di viaggiatori, di meeting aziendali, e perfino di matrimoni. Il perché è facilmente intuibile: oltre che una struttura colossale, il convento comprende anche un giardino magnifico, affacciato direttamente sui rilievi appenninici. Da...