Fognature in tilt a Lugo Nuovi allagamenti Pavaglione sott’acqua, polemiche sulla pulizia

Un acquazzone improvviso e la città è già in ginocchio. La pioggia che è caduta nel tardo pomeriggio di sabato dalle 18 alle 19 circa su Lugo, ha allagato nuovamente diversi garage e vari punti della città. L’entità dell’acqua caduta – sicuramente di entità inferiore rispetto agli eventi alluvionali di metà maggio – è stata comunque sufficiente per riportare molti lughesi di nuovo alle prese con quello che sembra essere un incubo senza fine. Questa volta, ad intensificare il problema, è stato il sistema fognario, intasato dal fango al punto da non consentire all’acqua piovana di defluire. Ieri si è ripetuto qualche scroscio, sempre nel pomeriggio, ma senza le conseguenze del giorno prima.

"La pioggia che è caduta (sabato) su Lugo è pari, secondo le prime stime, a circa 28 mm – ha comunicato sui mezzi social il sindaco Davide Ranalli. "Una quantità importante in un tempo circoscritto che ha messo a dura prova un sistema fognario già sotto pressione. Per questo è stato riunito urgentemente il COC, il Comitato Operativo Comunale, ed è stato disposto che Hera concentri la sua attività in particolare sulla pulizia delle bocche di lupo. In città sono operativi i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile del Trentino, i volontari di A.A.R.I.C.B. che si sono già attivati in queste ultime ore. Comprendiamo la situazione, in particolare dopo le fatiche di questi giorni e la situazione che i cittadini stanno affrontando nelle loro abitazioni e nelle loro attività – continua.

"L’Amministrazione Comunale è in campo e operativa per evitare che si verifichino altre situazioni simili". Squadre di Hera e dei Vigili del Fuoco sono state attivate ed hanno proseguito gli interventi durante la notte di sabato e nella giornata di ieri per il controllo di bocche di lupo e delle caditoie. Le operazioni di pulizia della rete fognaria e di vari spurghi, tutti intasati dal fango portato dall’alluvione, hanno coinvolto anche gli operatori della Protezione Civile del Trentino.

Non si placa nel frattempo il malcontento dei cittadini che di fronte alle immagini di Piazza Mazzini, interna al Pavaglione, e del Parco del Tondo, di nuovo parzialmente allagati e ai garage di nuovo occupati anche se per pochi centimetri dall’acqua, si chiedono come mai, fra i tanti interventi pianificati, quello sulla rete fognaria sia ancora da effettuare soprattutto in considerazione delle piogge previste per i prossimi giorni.

Monia Savioli