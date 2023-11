Folk-rock benefico sabato a Bagnacavallo con Peppe Voltarelli

Tra le lodevoli iniziative che contraddistinguono l’associazione ‘Nebraska’ - intraprendente realtà lughese fondata da un gruppo di amici appassionati di musica rock con lo scopo di organizzare sul territorio eventi culturali -, spicca ‘Light of Day’, concerto benefico il cui ricavato è devoluto a sostegno della ricerca sulle malattie neurodegenerative. Quest’anno ad ospitare la 14ma edizione, in Bassa Romagna, di ‘Light of Day’ sarà, sabato alle 20.30, il Teatro Goldoni di Bagnacavallo. La serata, presentata dal giornalista Massimo Cotto, vedrà esibirsi in un concerto folk-rock, Joe D’Urso & The Italian Job, William Honor, James Maddock, The Fireplaces e Peppe Voltarelli, quest’ultimo vincitore di tre ‘Targhe Tenco’. Info e prenotazioni: ingresso 25 euro, ridotto - ‘under 18’ - 15 euro; 3388897725).

Luigi Scardovi