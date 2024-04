Folla all’addio a Luca e Monica. Il dolore di parenti, amici e colleghi

Tanti amici nella mattinata di ieri a Ravenna si sono stretti ai familiari per l’ultimo saluto a Luca Donati e Monica Tarroni, la coppia di coniugi (47 anni anni lui e 55 lei) residente nella frazione lughese di Belricetto, che sabato scorso, vigilia di Pasqua, ha perso la vita a causa di un incidente stradale verificatosi intorno alle 19 sulla Statale Adriatica, all’altezza della frazione di Savio.

Dopo le tante visite ricevute sin dal pomeriggio di mercoledì e nella giornata di giovedì, ieri alla camera mortuaria di Ravenna per l’addio sono arrivati anche colleghi di lavoro e familiari degli ospiti della casa famiglia ‘Zio Giò’ di Belricetto, che i coniugi lughesi gestivano dal 2015. Il corteo funebre, poi, al seguito dei due feretri si è spostato al cimitero cittadino per la sepoltura.

Luca e Monica erano in sella a una moto di grossa cilindrata e stavano facendo ritorno a casa quando la sera della vigilia di Pasqua sono venuti a collisione con una Volkswagen Golf a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna che sono stati ricoverati in ospedale. In seguito allo schianto purtroppo la coppia di centauri è deceduta praticamente sul colpo.

E in questi tristissimi giorni non si contano le manifestazioni di vicinanza, cordoglio e affetto espresse, anche attraverso i social, ai tre figli, ai genitori Nevio, Susanna, Franco e Giuliana, al fratello Gianni, al nipotino e agli altri parenti.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno fatto una visita alla camera mortuaria, i familiari di Luca Donati e Monica Tarroni avevano espresso l’indicazione di non portare fiori ma di fare offerte per l’Istituto oncologico romagnolo.