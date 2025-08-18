Folle corsa in auto fino a 160 km/h, poi minaccia i carabinieri con un martello: arrestato

Massa Lombarda (Ravenna), 18 agosto 2025 – Folle corsa in auto. In manette 40enne straniero per ‘resistenza a Pubblico Ufficiale’. È successo ieri sera intorno alle 21 alla periferia di Massa Lombarda, quando l’attenzione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, impegnati in attività di controllo del territorio, è stata attirata da un’auto che procedeva a bassa velocità.

Come di consueto avviene in questi casi, i militari hanno deciso di seguire il veicolo al fine di procedere al controllo degli occupanti. Intimato l’alt, il conducente inizialmente ha dapprima accennato di voler fermarsi, per poi improvvisamente accelerare. A quel punto i Carabinieri hanno azionato sirena e lampeggianti, ma il ‘fuggitivo’ ha ulteriormente aumentato la velocità, immettendosi lungo una via molto trafficata. L’inseguimento è durato per alcuni minuti e la vettura ha raggiunto velocità elevate toccando anche i 160 km/h nonostante il limite fosse di 50 km/h, mettendo a repentaglio anche la sicurezza degli altri utenti della strada.

La sua folle corsa è terminata in una zona periferica del paese quando il conducente, ormai seguito a breve distanza dalla gazzella dei Carabinieri, ha arrestato la marcia. Dal veicolo sono scesi quattro soggetti e uno di loro, brandendo un grosso martello, ha minacciato i militari, consentendo agli altri di allontanarsi nei campi.

L’uomo, come detto un 40enne straniero, è stato tuttavia fermato e all’atto del controllo non ha esitato a strattonare il personale dell’Arma, il quale è però riuscito a bloccarlo definitivamente e a trarlo in arresto. In attesa del giudizio di convalida, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Caserma di Lugo. Il Pubblico Ministero, letto il verbale d’arresto, ha richiesto la convalida e la misura di custodia cautelare in carcere. Sentite le parti, il giudice ha accolto quanto richiesto dall’Ufficio di Procura e a quel punto il 40enne è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Ravenna.