Folle fuga in monopattino: "Avevo della droga, ero stanco degli arresti"

Un inseguimento insolito, condotto a tutta velocità tra strade trafficate e vialetti pedonali del quartiere Zalamella, ha portato all’arresto di un cuoco di 39 anni, noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. Tutto è partitono intorno alle 15 di domenica quando una volante della polizia ha notato un uomo su un monopattino elettrico che, gridando al cellulare, aveva attirato l’attenzione degli agenti. Il soggetto è stato subito riconosciuto come una vecchia conoscenza e, alla vista degli uomini in divisa, ha nascosto di colpo il telefono nei pantaloni, è salito sul mezzo e ha ignorato la richiesta di mostrare i documenti. Da lì è partita una fuga rocambolesca.

L’uomo ha imboccato via Battuzzi e, nonostante le intimazioni di alt, ha proseguito aumentando la velocità e mettendo in atto manovre pericolose. Ha attraversato via Bovini in condizioni di traffico intenso, costringendo pedoni e automobilisti a fermarsi di colpo, e quando ha compreso che non avrebbe potuto continuare sulla strada principale, ha iniziato a infilarsi nei vialetti pedonali, zigzagando tra i paletti di protezione. In quel tratto gli agenti hanno dovuto abbandonare l’auto e proseguire l’inseguimento a piedi. All’altezza di una palazzina vicina a una palestra, il fuggitivo è stato visto gettare via un involucro di plastica. Recuperato subito dopo, si è rivelato essere un comune sacchetto da cucina contenente due panetti di hashish, per un peso complessivo di circa due etti.

L’inseguimento è ripreso anche a bordo della volante, perché il monopattino riusciva a guadagnare terreno, e si è spostato fino alla zona del parco del Fagiolo. Qui, approfittando di passaggi stretti e vie secondarie, l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce. La latitanza però non è durata a lungo. I poliziotti, che avevano riconosciuto il soggetto, hanno contattato i suoi familiari, convincendolo a presentarsi in questura. Davanti agli agenti, il 39enne ha ammesso di essere scappato perché sapeva di avere con sé stupefacenti e perché, in passato, era già stato arrestato per motivi analoghi.

Difeso dall’avvocato Francesco Furnari, l’uomo è comparso ieri davanti al gip Andrea Galanti per l’udienza di convalida e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero Angela Scorza aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, sottolineando come la fuga e il tentativo di disfarsi della droga fossero chiari indizi della consapevolezza della sua condotta e della natura non occasionale dell’attività. Il giudice, preso atto anche dei numerosi precedenti penali dell’indagato, che risalgono al 2006 con episodi documentati fino al 2020, ha disposto gli arresti domiciliari. L’accusa è di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, riqualificata nell’ambito dell’articolo 4, con la valutazione che non possa essere considerata ipotesi lieve. In attesa degli esiti tossicologici sulla sostanza sequestrata, resta in piedi l’impianto accusatorio che vede il 39enne come parte di una filiera di spaccio, un “piccolo cavallo della droga”.

Lorenzo Priviato