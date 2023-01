Folle inseguimento in A14-Dir I due fuggitivi avevano cocaina

Avevano cocaina dentro l’auto e questo è il possibile movente all’origine della folle fuga in A14-dir dell’altra notte. Lo hanno accertato le indagini dei carabinieri della compagnia di Ravenna che, ai due cittadini albanesi che erano a bordo del veicolo, oltre alla resistenza a pubblico ufficiale, hanno contestato anche la detenzione di stupefacenti per uso personale e il rifiuto di indicare le proprie generalità.

L’episodio ha destato clamore e solo per miracolo l’epilogo non è stato drammatico. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, che si sono lanciati in un inseguimento mozzafiato che si è protratto per diversi chilometri, dal casello di Lugo fino alla località di Sant’Alberto, sono usciti illesi. Così i due occupanti del Suv, un 44enne che al momento si trova in carcere, e un 32enne rilasciato ma con obbligo di firma, finiti fuori strada all’altezza di via Jufina. Nel veicolo sono stati recuperati 0,7 grammi di cocaina. I militari erano impegnati in un servizio di controllo con l’etilometro in autostrada. Nel tentativo di imporre l’alt a quella Fiat Freemont, che aveva superato il casello in direzione di Ravenna a forte velocità, un carabiniere ha rischiato di essere investito. L’inseguimento che ne è scaturito, e che ha visto impegnate tre autovetture dell’Arma, è stato sul filo dei duecento orari.

Il Suv dei fuggitivi, dopo una serie di manovre spericolate, all’altezza della rotonda tra la Romea e la provinciale 1 per Sant’Alberto ha svoltato a sinistra in direzione della località omonima. Nonostante le ripetute intimazioni a fermarsi, il conducente 44enne, pregiudicato, ha proseguito la sua corsa a tutta velocità, fino allo schianto finale. I due, dopo avere tentato di nascondersi, hanno reagito ai carabinieri con calci e pugni.