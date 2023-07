"Fondamentali le tecniche di irrigazione"

Le tecniche di irrigazione potrebbero rivelarsi fondamentali per attenuare i problemi causati dal grande caldo fra gli alberi da frutto, accompagnando i prodotti a una maturazione per quanto possibile corretta. "L’ideale", spiega per Coldiretti Ravenna il presidente Nicola Dalmonte, "sarebbe creare nei campi dei microclimi, ad esempio attraverso la nebulizzazione. Dove le foglie sono più rade i frutti saranno a rischio scottatura; in generale dinanzi a simili temperature a soffrire di più sono le piante molto cariche di frutti, ma è una situazione che non troviamo da nessuna parte. In molte zone manca gran parte del prodotto, in altre la produzione è azzerata, per via delle gelate primaverili, delle recenti grandinate – anch’esse di estensione inedita – della siccità, delle piogge di maggio. Dove i danni sembravano meno evidenti – come nei vigneti – ora stiamo cominciando a vedere quanto gli strati di fango non abbiano consentito la corretta ossigenazione". Rimuovere quel fango, del resto, "era impossibile nel seminativo – dove talvolta non si è trebbiato per la paura che le macchine si impantanassero – e molto complesso fra le piante. In alcuni frutteti si sono create appositamente delle fessurazioni tra la creta per consentire almeno l’ossigenazione dei terreni: sembra avere funzionato". L’aumento dei 10% dei costi di produzione difficilmente sarà coperto dai ricavi: "quello che manca è il prodotto. Alcune aziende sono state colpite da alluvione e grandinate per danni pari al 100% del raccolto, di fronte a produzioni generalmente già di per sé intorno al 50 o 60% delle quote normali. Fortunatamente i vigneti sono quasi tutti irrigati o irrigabili: diversamente anche quella produzione sarebbe andata persa". f.d.