Fondazione Agnelli. Lavoro post-diploma in vetta l’Istituto ’Bucci’

Quale è la scuola che ’garantisce’ le maggiori opportunità di lavoro dopo il conseguimento del diploma, almeno nel successivo biennio? Si tratta dell’Istituto ’Luigi Bucci’ di Faenza, con l’83% di indice di occupazione. Questo è uno dei tanti dati online nella nuova edizione 2023 di Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it), con numeri aggiornati sulle scuole secondarie di II grado, grazie ai quali capire quali di esse meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il ’Bucci’ primeggia tra tutte le scuole secondarie, non soltanto nella classifica specifica dedicata agli Istituti professionali industria a artigianato (rispetto al 2022 ha registrato un lieve calo, pari al -2%). L’’Eustachio-Manfredi’ di Lugo e il ’Callegari’ di Ravenna fanno registrare il 79 e il 77%. L’indice di occupazione è la percentuale di coloro che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento del diploma su coloro che non si sono immatricolati all’università. Nella categoria ’Istituti professionale servizi’, primo è il ’Tonino Guerra’ di Cervia col 70%, alberghiero che anche nel 2022 era in vetta, con una percentuale del 74%. Segue il ’Pellegrino Artusi’ col 65% (era il 68%) ; tra gli ’Istituti tecnici economici’ primeggia il ’Ginanni’ di Ravenna da due anni: ora col 71%, nel 2022 addirittura col 79%. Perde punti percentuali - dal 77 del 2022 al 73% del 2023 - il ’Nullo Baldini’ di Ravenna (categoria ’Istituti tecnici tecnologici’). Altra classifica è quella degli istituti che meglio preparano all’università.

Sono state considerate solo le scuole che mandano un ’congruo numero’ di diplomati all’università. Tra i licei classici si riconferma primo il ’Gregorio Ricci Curbastro’ di Lugo, in testa anche nel 2022. Seguono il ’Torricelli-Ballardini’ di Faenza e il ’Dante Alighieri’ di Ravenna. Il ’Torricelli-Ballardini’ è il primo liceo scientifico, secondo il ’Ricci-Curbastro’ e terzo l’’Oriani’ di Ravenna (la classifica è immutata rispetto allo scorso anno). Categoria ’Liceo Scienze umane’: primo il ’Torricelli-Ballardini’ come nel 2022, poi l’’Alighieri’; tra i licei linguistici primeggia il ’Ricci-Curbastro’ come lo scorso anno, seguito dal ’Torricelli-Ballardini’. ’Istituto Tecnico-economico’: secondo Eduscopio primo è l’’Oriani’ di Faenza, poi il ’Compagnoni’ di Lugo e il ’Ginanni’ di Ravenna. ’Istituto Tecnico-tecnologico’: primo il ’Nullo Baldini’, poi l’’Oriani’ (che primeggiava nel 2022), terzo il ’Morigia-Perdisa’ di Ravenna. Non varia la classica dei licei artistici: primo il ’Nervi-Severini’ di Ravenna, poi il ’Torricelli-Ballardini’ di Faenza. Ancora. ’Liceo scientifico Scienze applicate’: primo è il ’Ricci Curbastro’ di Lugo, poi l’’Oriani’ e il ’Torricelli-Ballardini’. ’Liceo Scienze umane’: solitario c’è il ’Dante Alighieri’ di Ravenna come nel 2022. "Questo è il decimo anno in cui realizziamo Eduscopio – ha ricordato il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto – e di anno in anno il portale si conferma uno strumento utile ai ragazzi e alle ragazze per fare una scelta più consapevole degli studi successivi".