Fondazione, bando per l’organo di controllo

Organo di controllo della nuova Fondazione "Cervia per il turismo", c’è tempo fino al 26 maggio per candidarsi alla sua presidenza o a far parte del consiglio. Col bando verrà individuato uno degli organi della Fondazione; sarà composto da tre persone, nominate dal sindaco del Comune di Cervia. L’organo di controllo svolge compiti di monitoraggio, vigilanza, verifica e vigilanza sull’attuazione, da parte del comitato di gestione, di quanto approvato o deciso dal consiglio generale. Approvata nel consiglio comunale del 9 marzo, la nuova Fondazione di partecipazione si occuperà della gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio di Cervia; si sostituirà all’odierna società Cervia Turismo s.r.l. La nuova Fondazione si occuperà di promuovere la città e la sua immagine turistica a livello nazionale ed internazionale, della gestione dei servizi turistici, di attività turistiche. Avrà lo scopo di raccogliere e diffondere le informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza, coordinando gli uffici di informazione e accoglienza. Si occuperà della promozione e della realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie, al fine di potenziare l’immagine di Cervia e del suo territorio. Inoltre potrà sviluppare il brand territoriale, accrescendo il numero e la gamma dei servizi offerti, e sviluppare un’offerta turistica in grado di valorizzare le nostre peculiarità.

Ad oggi, la Fondazione ha come fondatori il Comune di Cervia e altri 6 soci di parte privata che sono: Consorzio ‘Welcome Cervia’, Terme di Cervia Srl, Forlì Airport Srl, Cooperativa Bagnini Cervia Soc. Coop., Atlantide Soc. Coop. Sociale, Adriatic Golf Club Cervia. All’interno vi saranno le migliori energie della città, che per la prima volta lavoreranno insieme per valorizzare al meglio la località rivierasca. Cervia è tra le più importanti mete della regione, è una destinazione apprezzata e deve avere l’ambizione di un’ulteriore crescita, anche dal punto di vista promozionale. Per questo sarà fondamentale e un valore aggiunto la presenza di componenti diverse all’interno della nuova Fondazione, così da esprimere al meglio le diverse anime di questa città. Il fondo di dotazione per la costituzione della stessa sarà complessivamente pari a 65mila euro di cui 35mila euro versati dal comune e 30mila euro dai privati.

Ilaria Bedeschi