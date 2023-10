Fondazione Cassa di Ravenna. Erogati 132 milioni in 30 anni tra sociale, istruzione e cultura

Oltre 132 milioni di euro investiti nel territorio attraverso più di 10mila interventi su sociale, assistenza, volontariato, istruzione, salute, arte e cultura. A tanto ammontano complessivamente gli interventi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha operato dalla sua nascita ad oggi: un trentennio segnato da un ritmo incessante di donazioni, interventi d’emergenza, sostegni, finanziamenti, elargizioni, programmazione, investimenti, progetti e idee. Nata nel 1992, dopo un secolo e mezzo di vita della Cassa di Risparmio di Ravenna, in attuazione della Legge Amato di ristrutturazione delle banche pubbliche e delle Casse di Risparmio, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna dopo un anno di rodaggio iniziale ha iniziato a operare a pieno ritmo nel tessuto territoriale. Già nel 1995 gli interventi avevano superato abbondantemente il milione di euro per poi confermarsi e consolidarsi fino ai giorni nostri. E con una programmazione futura che guarda fino al 2024 con l’inaugurazione del Museo Byron e del Risorgimento nel complesso di Palazzo Guiccioli, nel quale si insedierà la sede italiana della Byron Society, e addirittura al 2026 con le celebrazioni dei 1.500 anni della morte di Teodorico, due iniziative di respiro mondiale che porteranno Ravenna al centro dell’attenzione internazionale. "Nel futuro della Fondazione – spiega il presidente Ernesto Giuseppe Alfieri – ci sarà sempre più assistenza, fermo restando l’impegno negli altri settori, sanità inclusa, per la quale si sta guardando al cofinanziamento della robotica chirurgica per il Santa Maria delle Croci che deve restare un Ospedale di prima categoria. Ma non dimenticheremo l’università con più servizi agli studenti e all’Ateneo".

Gli investimenti sono andati di pari passo con la crescita dei dividendi del Gruppo Bancario, che ha garantito oltre ad un aumento delle erogazioni sul territorio, anche un consistente rafforzamento del patrimonio della Fondazione che ha quasi raggiunto 174 milioni del 2022. Il settore che ha registrato più investimenti è quello relativo ad arte, attività e beni culturali: oltre 50 milioni con interventi imponenti a sostegno dei principali eventi e delle istituzioni della città, dal Museo Archeologico di Classe alle mostre del Mar, dal Ravenna Festival al recupero e restauro del complesso Classense, dalla valorizzazione della Zona Dantesca; senza dimenticare la promozione del Festival Dantesco. Per educazione, istruzione e la formazione sono stati spesi oltre 29 milioni, incentrati sul consolidamento del rapporto di collaborazione con l’Ateneo e in particolare al consolidamento dei corsi di laurea in Beni Culturali, Giurisprudenza, Ingegneria e ora Medicina e Chirurgia. All’assistenza anziani e altre condizioni di disagio sono andati 15 milioni, gli ultimi dei quali (200 mila euro nel 2023) destinati a progetti post-alluvione mentre volontariato e beneficenza hanno avuto circa 17 milioni, le attività sportive oltre 5 milioni e la ricerca scientifica oltre 2 milioni. Interventi resi possibili dall’autonomia della Banca, la Cassa di Ravenna, e del circuito virtuoso con la sua Fondazione: l’autonomia consente alla Fondazione di investire e di decidere in loco, vivendo il territorio ogni giorno, il raggio di intervento e la destinazione degli utili.

Giorgio Costa