Fondazione Cassa di Risparmio, donata una barca a Marinando 2.0

Si è svolta la cerimonia di consegna della nuova imbarcazione donata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, all’associazione Marinando 2.0 che ha da poco dato vita alla prima scuola vela paralimpica classe Hansa 303 in Emilia-Romagna. La nuova arrivata si chiamerà ‘Levante’ e sarà utilizzata all’interno dei progetti parasailing promossi dall’associazione che si occupa di diffondere la pratica sportiva ed in particolare lo sport della vela come strumento educativo, ludico e riabilitativo. L’Hansa 303 è un’imbarcazione accessibile ed inclusiva, estremamente stabile, pensata per essere usata da tutti e per essere adattabile alle più svariate esigenze, conducibile da soli in sicurezza o in due con l’accompagnamento di un istruttore esperto.

La consegna è stata effettuata presso il Circolo Velico Ravennate a Marina di Ravenna, presenti l’assessora allo sviluppo economico Annagiulia Randi e l’ingegnere Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione che ha espresso "grande compiacimento per la cerimonia di varo della barca, che corona lunghi anni di preziosa attività di Marinando, sempre sostenuta dalla Fondazione e rappresentante uno dei momenti di maggior valore nell’attività dedicata all’assistenza"