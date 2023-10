Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte, rinviata la decisione sulla fusione

Ore e ore di discussione, un dibattito acceso andato avanti dalle 17.30 fino quasi alle 20.30 di sera. E alla fine, nella difficoltà di prendere una decisione, tutto è stato rinviato a una nuova riunione, fissata per lunedì.

È terminata così, con un punto interrogativo, la riunione del Consiglio d’indirizzo della Fondazione della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, chiamato a esprimersi sulla fusione per incorporazione con l’analoga fondazione di Imola. Non è stato infatti trovato un accordo. L’ente lughese da anni è in difficoltà a causa dei debiti, già nei giorni scorsi però erano emersi alcuni dubbi sulla fusione su vari punti tra cui l’assenza di soci in rappresentanza della parte lughese nell’assetto della nuova Fondazione, l’ammontare delle erogazioni previste per favorire a livello nazionale i processi di fusione e infine il dubbio che la facoltà di Meccatronica, inaugurata lo scorso anno, possa essere incamerata nella facoltà simile già presente a Imola.