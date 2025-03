Fondazione Cassa e le Stelle al merito

Un importante incontro si è tenuto nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. La presidente Mirella Falconi Mazzotti ha ricevuto la visita del Delegato Coni di Ravenna, Marco Tosi Brandi.

In agenda una serie di valutazioni sulle possibilità di attivare collaborazioni in ambito sportivo, con ricadute sociali e in ambiti particolarmente sensibili.

Particolare attenzione è stata posta sulla situazione sportiva giovanile attuale e sul come poter operare congiuntamente, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Con Ravenna in sinergia propositivi e di supporto alle tematiche in essere nella società odierna.

Fra i punti trattati, la possibilità che la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna sostenga il Coni nella organizzazione della giornata di premiazione delle Stelle al Merito Sportivo, evento a carattere regionale, dove dirigenti, tecnici, atleti e società ricevono il significativo premio della Benemerenza Sportiva del Coni.

Piena soddisfazione da entrambe le parti, per l’inizio di un percorso che esalti e valorizzi la realtà sportiva di Ravenna evidenziando come Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Coni Ravenna abbiano a cuore la realtà della città.