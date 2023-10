Fondazione Cassa, prima viene l’arte. È questo il settore più finanziato

Poco meno di 3 milioni di euro per 332 interventi nei più diversi settori della vita sociale e culturale con un impegno costante a fianco della popolazione del territorio di Russi e delle sue esigenze. A tanto ammontano le erogazioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna nel corso degli ultimi 30 anni a testimonianza del legame che unisce la Fondazione alla comunità di Russi. Infatti, immediatamente dopo la sua nascita nel 1992 in attuazione della Legge Amato, dopo oltre un secolo e mezzo di vita della Cassa di Risparmio di Ravenna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha iniziato a erogare contributi al territorio di Russi con grande continuità ed attenzione alle esigenze ed alla crescita del territorio.

Sono cinque i settori individuati dalla Fondazione come aree di intervento principale nell’ambito della sua attività istituzionale, finalizzata ad interventi di utilità sociale: l’assistenza agli anziani ed alle categorie disagiate (per le quali la Fondazione da molti anni lavora molto sul sociale e sull’assistenza alle categorie deboli affiancando il Comune negli aiuti a chi ha difficoltà abitative e nell’educazione alla sicurezza degli scolari); l’educazione, l’istruzione e la formazione (con fondi a sostegno degli istituti scolastici); il volontariato, la filantropia e la beneficenza; la salute pubblica; l’arte e l’attività a favore dei beni culturali.

Il settore che ha maggiormente beneficiato dei fondi è quello dell’arte e dei beni culturali con oltre un milione di euro destinati a 106 diversi progetti di vaste dimensioni, dalla Pieve di San Pancrazio ai mosaici della Villa Romana, dal Teatro Comunale al Palazzo San Giacomo, dal Pantheon del Cimitero Monumentale al Percorso del Risorgimento, istituito in ricordo delle personalità storiche di Russi come Luigi Carlo Farini, Domenico Farini e Alfredo Baccarini. Al settore "Educazione, istruzione e formazione" sono andati quasi 700 mila euro, con particolare attenzione ai giovani del territorio ed alle loro esigenze didattiche e formative così come al settore "Assistenza anziani e categorie disagiate" sono andati oltre 700 mila euro, con un sostegno capillare e costante alle attività di sostegno dei programmi per la sicurezza, delle locazioni e un investimento speciale al Centro Sociale Porta Nuova.

Complessivamente 300mila euro sono andati al "Volontariato", con particolare attenzione al sostegno delle famiglie per i servizi di cura ed all’acquisto di un mezzo di trasporto per disabili, così come allo "Sport" sono stati destinati quasi 150 mila euro per sostenere 64 progetti di attività, dall’insegnamento delle attività motorie ai bambini all’avviamento al baseball, dal sostegno alla Maratona del Lamone agli interventi per minibasket e calcio femminile e per l’attività sportiva nelle scuole delle frazioni Godo e San Pancrazio. Tutte attività rese possibili dai dividendi della Banca, la Cassa di Ravenna, ed al circuito virtuoso con la sua Fondazione: autonomia che consente alla Fondazione di rafforzare annualmente il proprio patrimonio (passato da 99 milioni di euro iniziali agli attuali 174 milioni) e contemporaneamente di investire e decidere in loco gli interventi.

Giorgio Costa