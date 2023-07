"Fondazione Cassa sensibile" Casa Oriani ringrazia

"Enorme piacere e vivo senso di gratitudine". Lo esprime la Fondazione Casa di Oriani-Biblioteca di Storia Contemporanea dopo aver appreso della disponibilità da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna a conferire in uso alla ‘Oriani’ la casa di Benigno Zaccagnini, recentemente acquisita. In un lettera indirizzata al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Ernesto Giuseppe Alfieri, il presidente della Fondazione Casa di Oriani, professor Sandro Rogari (nella foto), esprime tutta propria soddisfazione. "Da tempo – scrive Rogari – la Fondazione Casa di Oriani soffre di spazi carenti, soprattutto per il deposito di libri e di materiali archivistici. L’inaspettata notizia di questa nuova e imprevista disponibilità di spazi mi tranquillizza in merito alle potenzialità di crescita e di consolidamento dell’Oriani nel panorama cittadino".

Rogari si dice inoltre "confortato dalla sensibilità e attenzione"

che la Fondazione riserva alla Oriani, "a conferma di un sostegno che non è mai venuto meno, anche in tempi difficili".

Una volta terminati i lavori di restauro e di adattamento, la Fondazione Casa di Oriani valuterà quali dei suoi importanti fondi bibliografici e archivistici allocare nei nuovi spazi.

Senz’altro, l’utilizzo a fini culturali, legati allo studio della storia contemporanea, dell’abitazione di questa eminente personalità della politica ravennate e nazionale è il modo migliore per

conservarne e tramandarne la memoria.