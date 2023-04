Fondazione, cercasi direttore

È stato pubblicato l’avviso di presentazione delle domande per l’incarico di direttore della Fondazione ‘Cervia in per il turismo’. Il termine per la presentazione delle domande è il 2 maggio alle 12. La candidatura può essere inviata all’indirizzo [email protected] oppure [email protected] I requisiti per la presentazione della domanda sono il diploma di laurea e comprovata ed ampia esperienza professionale di almeno 5 anni nell’ambito della progettazione e promo commercializzazione turistica e culturale e nella gestione dei servizi e dei beni ed attività turistiche e culturali. La nuova Fondazione si occuperà di promuovere la città di Cervia e la sua immagine turistica a livello nazionale ed internazionale, della gestione dei servizi turistici, di attività turistiche. Avrà lo scopo di raccogliere e diffondere le informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza, coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica. Si occuperà della promozione e della realizzazione diretta di azioni di marketing, programmi di qualità, campagne pubblicitarie, al fine di potenziare l’immagine della città di Cervia e del suo territorio. Inoltre potrà sviluppare il brand territoriale, accrescendo il numero e la gamma dei servizi offerti, e sviluppare un’offerta turistica in grado di mostrare le varie peculiarità del territorio. Info: comunecervia.it