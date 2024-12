Fondazione Cervia In e Arcadia. L’intesa frutta 95mila presenze

Bilancio positivo quello del rapporto tra la Fondazione Cervia IN per il turismo e il tour operator Arcadia Viaggi (quest’ultima, guidata da Matteo Mambelli, ha base operativa a Cesenatico ma contatti in tutto il mondo). Grazie alla partnership che ha visto questi due attori protagonisti nella commercializzazione di Cervia e Milano Marittima, attraverso la relazione con attori internazionali, si sono concretizzate oltre 95mila presenze in termini alberghieri e circa 25mila vendite di esperienze sul territorio cervese (il portale è andato online il 19 marzo).

"Con questa operazione ci siamo aperti al mercato business to business (le transazioni commerciali effettuate tra imprese o tra gruppi privati, ndr) – dichiara il presidente della Fondazione Luca Sirilli – infatti, nonostante i progressi post-pandemia, i dati turistici confermano che la situazione non è ancora tornata ai livelli pre-Covid. In questo scenario, Arcadia Tour Operator emerge come un punto di riferimento, offrendo opportunità di accesso a mercati internazionali difficilmente raggiungibili dalle singole strutture alberghiere". Il portale ’Discover Cervia’ è stato "uno degli strumenti principali per questa promozione, affiancato da un’azione mirata di digital marketing e comunicazione social, rivolta ai principali mercati di riferimento sia in Italia che all’estero". Arcadia ha utilizzato la propria rete internazionale di partner e clienti "per dare visibilità a Cervia, con l’obiettivo di attrarre nuovi turisti, soprattutto da mercati chiave come quelli europei e asiatici, ma anche dal Nord America e dagli Emirati Arabi. Per quanto riguarda il 2025, i due partner stanno già progettando nuove azioni.

"Questa collaborazione tra Arcadia e Cervia In – dichiara il responsabile del tour operator Matteo Mambelli – è, quindi, un esempio di come un lavoro sinergico tra operatori locali e realtà strutturate del settore turistico possa contribuire al rilancio e alla crescita di una destinazione, rendendola competitiva a livello internazionale e pronta a rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione".