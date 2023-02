Fondazione del Monte, attesa per la richiesta di accesso agli atti

La Fondazione Banca del Monte minimizza sulla catena di dimissioni nei suoi vari organi delle ultime settimane. Le dimissioni dell’intero collegio dei revisori paiono per la Fondazione un capitolo già chiuso. "Il Consiglio d’indirizzo ha preso atto delle dimissioni e ribadito all’unanimità la massima fiducia al consiglio d’amministrazione. Ferme restando le divergenze che hanno portato alle dimissioni, riteniamo doveroso – scrive il presidente Omar Montanari – esprimere gratitudine per il lavoro sin qui svolto dai revisori". La presidenza non fa alcun cenno a Claudia Casali, nonostante la direttrice del Museo delle Ceramiche rappresentasse all’interno del consiglio d’indirizzo uno dei profili dalla maggior caratura. Il sospetto è che, a differenza di quelle consegnate dai revisori, la ferita causata dalle dimissioni della direttrice Casali non si sia del tutto ricicatrizzata.

Nelle ultime ore l’attenzione, nonostante le quattro dimissioni in pochi giorni, si è comunque spostata su Faventia Sales (che ha fra i suoi quattro soci la Fondazione), oggetto di una richiesta di accesso agli atti, consegnata l’altro ieri in Comune dal consigliere di Area Liberale Gabriele Padovani, dagli effetti potenzialmente imprevedibili. Il consigliere ha chiesto di poter visionare i contratti d’affitto sottoscritti da Faventia Sales con gli inquilini del complesso, in particolare uno di questi, per verificare se sussista un possibile conflitto d’interessi tra una personalità di rilievo all’interno di Faventia Sales e una persona a lui vicina. I documenti verranno consegnati? "Faventia Sales è una partecipata, e non una controllata. Il Comune non ha strumenti per obbligare a rendere pubblici quei dati" fanno sapere dall’amministrazione. Già dinanzi a una richiesta analoga, fatta dal consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi, la Spa rifiutò di mostrare i contratti, trattandosi di rapporti fra privati, dunque non sarebbe una sorpresa se rimanesse sulla sua posizione. In alcune delle stanze più in alto di Palazzo Manfredi non tutti però sembrano pensarla allo stesso modo. "Davanti a sospetti come quelli agitati da Padovani – si mormora – la questione sarebbe meglio fosse chiarita, a qualsiasi costo". Non è possibile sapere oggi chi la spunterà.

Filippo Donati