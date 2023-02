Fondazione del Monte, Faventia Sales dietro le dimissioni

Comincia a diradarsi la nebbia che ha avvolto la catena di dimissioni di cui è stata tempestata la Fondazione Banca del Monte, dove nell’arco di pochi giorni si sono dimessi prima l’intero collegio dei revisori e poi la direttrice del Museo delle Ceramiche Claudia Casali, una dei dieci componenti del consiglio d’indirizzo. I quattro non rilasciano dichiarazioni, anche per motivi di deontologia professionale. Qualcosa tuttavia comincia a emergere circa la natura di uno dei possibili oggetti del contendere, e per trovarlo occorre fare appena pochi metri, da Palazzo Naldi, dove ha sede la Fondazione, al complesso dei Salesiani, quartier generale di Faventia Sales, di cui la Fondazione è uno dei quattro soci. Non è un mistero che, complice la congiuntura economica, i margini di manovra della Fondazione siano oggi una frazione di quelli che erano un tempo: anche per questo varie personalità avrebbero tentato di distogliere l’ente da alcuni intenti. Fra questi c’è proprio la partecipazione a Faventia Sales, che recentemente ha spiegato di essere intenzionata ad accendere un mutuo per poter ultimare il restauro del complesso dei Salesiani: un’ipotesi che a quanto pare non convince tutti all’interno della Fondazione. In ogni caso questo è niente rispetto alla bufera che minaccia di abbattersi su Faventia Sales.

Nel pomeriggio di ieri Gabriele Padovani, consigliere comunale per Area Liberale, ha salito lo scalone di Palazzo Manfredi per depositare la richiesta di un accesso agli atti. Nel mirino proprio Faventia Sales e i contratti d’affitto delle realtà che hanno sede nel complesso: "Uno in particolare – confida Padovani –. Voglio verificare l’esistenza di un eventuale conflitto d’interessi che potrebbe vedere protagonisti una figura di rilievo all’interno di Faventia Sales e una persona a lui vicina, la cui attività professionale, a quanto si apprende, ha avuto e risulta avere tuttora la propria sede all’interno del complesso". Padovani fa sapere che non accetterà mezze risposte: vorrà visionare i contratti d’affitto, "verificare che tutti prevedano cifre pari ai prezzi di mercato, e non importi di favore", e capire "fino a quanto gli affitti pagati dalle singole realtà contribuiscano a mantenere il bilancio di Faventia Sales in positivo, e dunque a tenere in piedi la Spa". Non è la prima volta che le opposizioni chiedono di vedere i contratti d’affitto; il consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi fece una richiesta simile poco tempo fa: allora nel mirino c’erano le spese di gestione e decoro pagate annualmente dal Comune – 52mila euro l’importo più recente – che i vertici della Spa assicurarono non essere le sole di quel tipo, essendoci spese analoghe a carico di tutti i condomini. Ma i contratti non furono consegnati a Bertozzi, trattandosi di rapporti tra una Spa e dei soggetti privati. Padovani è convinto di poterli ottenere: "Faventia Sales è una partecipata del Comune, il consiglio comunale ha il pieno diritto di effettuare dei controlli. Non deve esserci la minima ombra".

Filippo Donati