Fondazione del Monte, si dimette pure Casali

Non è finito ancora il temporale, anzi forse è appena cominciato. Sulla Fondazione Banca del Monte si è infatti appena abbattuta un’altra tegola, potenzialmente ancora più pesante di quella della settimana scorsa, quando si dimise l’intero collegio dei revisori. Questa volta a rassegnare le dimissioni è Claudia Casali, direttrice del Museo internazionale delle Ceramiche nonché una dei dieci componenti del consiglio d’indirizzo, all’interno del quale è fra i cosiddetti ‘pezzi da novanta’. Lo ha fatto con una lettera indirizzata al presidente della Fondazione, Omar Montanari, i cui contenuti nelle ultime ore sono trapelati. Casali, a quanto si apprende, avrebbe fatto proprie le critiche mosse all’entourage della Fondazione da quello che fino a pochi giorni fa era il collegio dei revisori: obiezioni che questi ultimi, dopo le dimissioni, hanno mantenuto avvolte nel segreto della deontologia professionale. Non sarebbe questo il solo motivo: Claudia Casali avrebbe maturato perplessità anche per il modo con cui viene gestita la Fondazione, parsa a molti priva di una vera rotta e talvolta preda del dilettantismo, oltre che per la sua partecipazione a Faventia Sales. Un capitolo che varie personalità della Fondazione avrebbero già voluto chiudere – procedendo alla liquidazione della Spa e alla divisione dei suoi beni fra i quattro soci – ma che invece i vertici di Faventia Sales continuano a non voler prendere in considerazione.

Il tempismo delle dimissioni di Claudia Casali ha stupito molti: la lettera sarebbe datata 8 febbraio, un giorno prima dell’evento pubblico che l’ha vista al fianco del presidente del Mic Eugenio Emiliani e del sindaco Massimo Isola, intenti a presentare la nuova mostra ospitata al museo. Il clima fra i tre non è parso particolarmente teso, anzi tutt’altro. Il sospetto è dunque che Casali, prima di procedere alla consegna delle dimissioni, abbia saggiato il terreno dalle parti della Fondazione per il Museo della Ceramiche (e dunque delle realtà bancarie e industriali che insieme al Comune la esprimono) e del sindaco. I quali non avrebbero opposto resistenza. Che accadrà ora alla Fondazione? L’ipotesi che l’addio di Claudia Casali, dopo quello del collegio dei revisori, spalanchi le porte a dimissioni a catena è più che concreta, con conseguenze forse addirittura per i massimi organi della Fondazione. Un cambio al vertice al momento appare lontano: il fuoco di fila è però intenso.

Filippo Donati