Fondazione Flaminia approva bilancio 2025 e annuncia nuovi progetti a Ravenna

Si è tenuto il consiglio di indirizzo di Fondazione Flaminia. La seduta si è conclusa con l’approvazione del bilancio di previsione che anche per il 2025 si conferma in sostanziale pareggio. In questa occasione, la presidente Mirella Falconi ha espresso soddisfazione per il percorso portato avanti da Flaminia nell’anno in corso e annunciato l’ingresso fra i soci della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, "presenza importante che contribuirà a rafforzare le future progettualità svolte da Flaminia nella provincia di Ravenna".

Falconi ha quindi illustrato le principali attività sostenute nel corso del corrente anno. Tra queste, l’atteso avvio dei lavori, dopo anni di obbligate procedure burocratiche, per la realizzazione del nuovo studentato Isola san Giovanni, lo scorso ottobre. I lavori, che termineranno nel 2026 e prevedono la realizzazione di un immobile con 112 posti letto, sono stati assegnati al Consorzio ravennate CEAR Soc. Coop. A questo proposito la presidente ha sottolineato la soddisfazione che la gara sia stata affidata a una impresa del territorio sottolineando come anche questo confermi che la presenza dell’Università rappresenta un elemento di sviluppo locale.

Nel 2024 la Fondazione ha inoltre proseguito la promozione di un sistema di servizi integrati fra cui spicca l’attività di gestione di alloggi temporanei, con 97 posti in 22 appartamenti offerti a studenti universitari a prezzi calmierati, oltre a 17 posti per specializzandi, giovani ricercatori e docenti, a cui si aggiungono ulteriori 50 posti alloggio per l’anno accademico in corso grazie alla collaborazione con altre realtà territoriali (ASPPI).

La presidente ha ricordato come lo scorso maggio si sia tenuta l’inaugurazione della nuova sede didattica del corso di laurea in Medicina e chirurgia, frutto di un intervento in collaborazione con l’Università di Bologna e l’Azienda USL Romagna, a cui la Fondazione Flaminia ha contribuito con 800mila euro per la ristrutturazione di circa 1.200 mq comprendenti aule, studi per i docenti e sale studio, che si aggiungono ai 450 mq già realizzati per i laboratori didattici.

Tra le attività sostenute vi è inoltre il supporto alla gestione delle attività post-laurea che ha visto l’attivazione di 5 master, 2 corsi di Alta formazione e 5 winter/summer school. A proposito di ricerca, la Fondazione ha candidato 12 proposte progettuali e risulta partner in 9 progetti di ricerca finanziati da risorse regionali e UE.