Fondazione Insigniti Omri, le congratulazioni di Metsola

La delegazione ravennate della fondazione Insigniti Omri, guidata dal coordinatore Pasquale Iacovella, ha preso parte alla missione istituzionale promossa dalla fondazione in occasione della Giornata dell’Europa. Tra gli appuntamenti di rilievo la conferenza ‘Mazzini, l’Europa e i simboli’, gli incontri con il Servizio europeo per l’azione esterna (Eeas), con il segretario generale del Parlamento Europeo Alessandro Chiocchetti, con l’ambasciatore d’Italia in Belgio Federica Favi, e con i rappresentanti italiani presso il quartier generale della Nato. La fondazione ha raccolto le congratulazioni della presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.