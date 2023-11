Fondazione, Maresi presidente: "Avanti insieme per il territorio"

Nuovo consiglio di amministrazione per la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo. Nel corso della riunione che si è svolta nel tardo pomeriggio di lunedì, sono stati nominati i nuovi componenti del cda. A presiederlo, dopo le dimissioni di Mattia Berti, rassegnate a seguito della bocciatura del progetto di fusione con la consorella di Imola, è ora Romina Maresi, nome noto nell’ambito dell’associazionismo che la vede legata alla cooperativa sociale San Vitale nelle vesti di presidente. Ad affiancarla sono Fabrizio Casamento, avvocato civilista ed ex assessore nel Comune di Lugo, Andrea Babini, amministratore delegato della Icel Scpa, Pier Cesare Filippi, funzionario in pensione della Banca di Romagna e Francesco Alberoni, giovane alfiere del lavoro e vicepresidente del Rotaract club sempre di Lugo.

"Ciascuno di loro – si legge in una nota – si impegnerà a portare competenze specifiche e visioni innovative al servizio della Fondazione". L’intenzione è di "proseguire nella tradizione di eccellenza e dedizione all’ avanzamento socioculturale ed economico del territorio", andando anche oltre. "Il nuovo cda – continua la nota – affronta una sfida cruciale, quella di attrezzarsi per superare il recente periodo di transizione e contribuire alla promozione attiva dello sviluppo dei territori in cui si opera. La Fondazione, radicata nell’erogazione di risorse filantropiche e nell’investimento istituzionale, aspira a oltrepassare il semplice sostegno finanziario, valorizzando il tessuto economico e sostenendo la formazione a tutti i livelli. Con un focus particolare sui giovani e sull’ innovazione, la Fondazione si impegna a mantenere e rafforzare l’assistenza alle fasce più svantaggiate della popolazione, tutelando il patrimonio artistico e culturale e fornendo sostegno vitale al terzo settore, agli istituti di ricerca, all’università, agli ospedali ed enti locali". Nessuna intenzione quindi, di riprendere le fila dell’accordo con la Fondazione di Imola che, solo un paio di settimane fa, sembrava essere ormai una realtà. Il progetto di fusione era stato formulato soprattutto per alleggerire l’indebitamento che grava sulla Fondazione lughese e che, a parere di alcuni, potrebbe sfociare in un commissariamento, soprattutto ora, con l’intenzione di procedere in modo autonomo. Timori che sembrano infrangersi contro la sicurezza espressa dal nuovo cda. "Questo nuovo capitolo nella storia della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo – si legge infatti a conclusione della nota – rappresenta un passo importante verso la realizzazione di una prospettiva di co-produzione di valore per il nostro territorio e la sua comunità". "Sono onorata della fiducia che è stata riposta nella mia persona e nella mia professionalità – sottolinea la neo presidente Maresi –. Conosco il territorio e da tempo, col nostro progetto cooperativo, stiamo cercando di sostenere la popolazione più fragile. Penso che questa funzione di facilitazione e promozione di processi di innovazione aperta e comunitaria possa rappresentare un compito per il nuovo corso della Fondazione. Sarà quindi un percorso che non si chiuderà in una sterile autoreferenzialita ma saprà aprirsi alle più ampie collaborazioni".

Monia Savioli