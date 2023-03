Fondazione per il turismo, presto il debutto

La nuova Fondazione che andrà a sostituire l’attuale Cervia Turismo è sempre più vicina. Nonostante un ritardo sulla tabella di marcia, l’argomento sarà discusso il 9 marzo in consiglio comunale. Intanto, era stata prorogata l’attività di Cervia Turismo per non lasciare scoperto il settore fondamentale della promozione con la stagione turistica alle porte. Lo scorso anno, l’amministrazione comunale aveva pubblicato una manifestazione di interesse per l’individuazione di un partner per la costituzione della Fondazione di Partecipazione in merito alla gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica e sul programma di valorizzazione e di sviluppo turistico del comune di Cervia. Ad oggi, i soggetti che faranno parte sono della nuova Fondazione sono: Terme di Cervia, FA Aeroporto di Forlì, Golf Club Milano Marittima, Cooperativa Bagnini, Cooperativa Atlantide e il consorzio Welcome Cervia. Insieme ai grandi nomi già consolidati, quindi, la grande novità è il consorzio, nato appositamente dalla volontà degli operatori cervesi di contribuire all’aspetto promo-commerciale della città.

Lo scorso anno, infatti, erano state le quattro associazioni di categoria cervesi (Confcommercio Ascom, Cna, Confesercenti e Confartigianato) a sollecitare gli associati a costituire un consorzio per candidarsi alla manifestazione di interesse, con la possibilità di acquisire un ruolo decisionale nella gestione dell’impresa turistica locale. Tra gli obiettivi della Fondazione figurano il rafforzamento dell’appetibilità del territorio cervese, la promozione e lo sviluppo dei prodotti e del territorio, la valorizzazione del territorio attraverso prodotti e servizi turistici economicamente sostenibili e rispettosi dell’ambiente, il rafforzamento del brand della città, accrescendo il numero e la gamma dei servizi offerti e diversificando l’offerta attraverso lo sviluppo di offerte in grado di mostrare le varie sfaccettature del territorio. Le attività di marketing e commerciale andranno svolte utilizzando strumenti innovativi per rendere la comunicazione in linea con i nuovi linguaggi.

Il consorzio Welcome Cervia è nato grazie alla fiducia delle prime imprese commerciali – circa una quarantina – che lo scorso anno avevano scelto di aderire sin da subito. Ora che si avvicina la nascita e l’operatività della nuova Fondazione, che ufficialmente andrà a sostituite Cervia Turismo, il consorzio Welcome Cervia è in fase di espansione e sta raccogliendo le adesioni di coloro che, ora, potranno vedere diventare seriamente operativa la nuova forma giuridica cervese per la promo-commercializzazione. Obiettivo comune: spingere la linea di presenze e competitività sul mercato verso l’alto.

Ilaria Bedeschi