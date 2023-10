Fondazione RavennAntica, perdita da 600mila euro

"Il quadro dunque è evidentemente delicato. Anche in ragione di queste particolarissime difficoltà RavennAntica ritiene di dar conto alla città in modo chiaro e trasparente di quanto è stato deciso dal suo Consiglio di Amministrazione": Così il Presidente Sassatelli commenta i dati della Fondazione, il cui consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio consuntivo 2022 (che si è chiuso con una perdita di 200mila euro) e l’andamento preventivo per l’anno 2023.

Andamento che, si legge in una nota, "in qualche modo palesa numericamente sia la difficile congiuntura che si è attraversata l’anno scorso, così come le prospettive di soluzione che nel tempo si stanno proiettando". L’inaugurazione, nelle scorse settimane, delle due nuove sezioni del Museo Classis, "segnano per la Fondazione Ravennantica l’avvio di un percorso di rilancio delle attività". A far sentire i suoi effetti in termini di bilancio è l’onda lunga del Covid. " Per i musei, infatti, le chiusure e le limitazioni degli anni dell’emergenza sanitaria, con il blocco triennale del turismo scolastico, hanno determinato enormi difficoltà che hanno avuto forti ripercussioni sui meccanismi di gestione. Questo, unitamente ad aumenti generalizzati sui costi dell’energia e delle forniture, e ad una contrazione dei contributi ricevuti, hanno comportato l’aggravarsi di un quadro che già in approvazione di preventivo presagiva difficoltà di pareggio e che ha determinato una perdita nel 2022 di circa 600 mila euro".

Sulle previsioni dell’anno in corso, elaborate sulla base degli andamenti degli incassi che nei primi mesi dell’anno attestavano un aumento medio del 40% sull’anno precedente, stanno pesando gli effetti dell’alluvione che ha determinato per i mesi di maggio e giugno, periodo di massimo picco degli accessi da turismo scolastico, un sostanziale blocco dei flussi di visitatori. "Ciononostante già per il 2023, pur in una stima molto prudenziale sugli introiti di fine anno, auspicando il confermarsi del buon andamento della stagione, si registra una forte riduzione del deficit rispetto al 2022"